Cel mai aşteptat film, "AFERIM!", în cinematografele româneşti

Cel mai așteptat film, "AFERIM!", în cinematografele românești

Lungmetrajul „AFERIM!”, în regia lui Radu Jude, va rula pe marile ecrane din 5 martie, în avanpremieră națională. Singurul film românesc selectat și premiat în competiția oficială de la Berlin 2015 va intra în cinematografele din România cu o săptămână mai devreme față de lansarea oficială, 13 martie.Astfel, pe 5 martie, spectatorii din București, dar și din 12 orașe din țară vor putea viziona filmul distins cu trofeul Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. București, Bacău, Baia Mare, Brăila, Cluj, Constanța - Maritimo Mall (ora 20:50), Iași, Ploieștii Târgu Mureș, Târgu Jiu și Timișoara sunt orașele unde iubitorii de film vor putea viziona cel mai așteptat film românesc al anului.„AFERIM!” este unul dintre cele mai de amploare proiecte cinematografice românești din ultimii ani. Este un film istoric, a cărui acțiune are loc în Țara Românească a începutului de secol XIX. Un zapciu, interpretat de actorul Teodor Corban, însoțit de fiul său (Mihai Comănoiu) caută un rob fugar (Cuzin Toma). Radu Jude și Florin Lăzărescu sunt autorii scenariului filmului, Marius Panduru a realizat imaginea, montajul îi aparține lui Cătălin Cristuțiu, sound design-ul este semnat de Dana Lucreția Bunescu. Costumele au fost realizate de Dana Păpăruz, iar scenografia de Augustina Stanciu, consilier istoric Constanța Vintilă-Ghițulescu, producător Ada Solomon.Teodor Corban, Mihai Comănoiu, Cuzin Toma, Alexandru Dabija, Luminița Gheorghiu, Victor Rebengiuc, Alberto Dinache, Alexandru Bindea, Mihaela Sîrbu, Adina Cristescu, Șerban Pavlu, Gabriel Spahiu, Dan Nicolaescu fac parte din distribuție.„AFERIM!” este o producție Hi Film, în coproducție cu Klas Film Bulgaria, Endorfilm Cehia, Mulberry Development România, cu participarea Nu Boyana Film Studios, U-Films, Production XMG Media, Abis Studio, Division Camera, în asociere cu EZ Films și cu participarea HBO România. Lungmetrajul a fost singurul film românesc selectat în competiția oficială a Berlinalei alături de producții precum „Queen of Desert” (regia Werner Herzog), „Taxi” (regia Jafar Panahi), „Knight of Cups” (regia Terrence Malick), „Eisenstein in Guanajuato” (regia Peter Greenaway).