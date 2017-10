Cei şapte olimpici constănţeni pe care îi va premia Ministerul Educaţiei

Cei șapte olimpici constănțeni pe care îi va premia Ministerul Educației

Iată cine sunt cei șapte elevi care fac cinste Constanței și unităților școlare din care provin. De la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, George Chichirim (clasa a VIII-a) a obținut medalie de aur la Turneul internațional de informatică de la Shumen, sub coordonarea prof. Daniela Răvoiu și prof. Mirela Chichirim, iar Mircea Ioan Ignat (clasa a X-a) a obținut două medalii de aur la Olimpiada de Științe a Uniunii Europene și olimpiada pluridisciplinară Tuymaada - fizică, sub coordonarea prof. Claudia Dobrin. De la Colegiul Național „Kemal Ataturk” din Medgidia, Harman Bahriye Yldiz (clasa a XII-a) a obținut medalie de bronz la Olimpiada Internațională de limba turcă, sub îndrumarea prof. Onder Sevil. De la aceeași olimpiadă, s-au întors cu mențiuni două eleve de la Școala Gimnazială nr. 1 „Constantin Brâncuși” din Medgidia, coordonate de prof. Bolat Nurdanie: Amet Ghiulendan și Asan Selin, ambele clasa a VII-a.Din palmares nu putea lipsi Liceul Teoretic „Ovidius”. Elevul Vlad Coșoreanu (clasa a XI-a) s-a întors cu bronz de la Olimpiada internațională de biologie, sub coordonarea prof. Carmen Bucovală, iar elevul Cristian Teleanu (clasa a IX-a) a obținut medalie de argint la Olimpiada balcanică de matematică pentru juniori, sub coordonarea prof. Liana Cristina Homentcovschi.Recent, Ministerul Educației a publicat un ordin prin care crește valoarea premiilor acordate elevilor medaliați la olimpiadele internaționale din 2013, cu sume cuprinse între 50 și 260 lei, această majorare din urmă fiind acordată doar olimpicilor de aur. Elevii români care au obținut premiul special pentru medalia de aur și punctaj maxim la olimpiadele internaționale, pe obiecte de învățământ, în 2013 vor primi de la Ministerul Educației un premiu de 12.440 lei, în creștere cu 260 lei față de valoarea stabilită pentru performanțele de anul trecut (12.180 lei). De asemenea, față de 2012, valoarea premiilor oferite de minister pentru olimpicii internaționali care au venit acasă în 2013 cu premiul I, II, III sau cu mențiune crește cu sume cuprinse între 210 și 90 lei, se arată în ordinul publicat pe site-ul Ministerului Educației, astfel: premiul I: 9.640 lei, premiul II: 8.260 lei, premiul III: 5.900 lei, mențiune: 4.030 lei.În ceea ce privește valorile cuantumurilor premiilor oferite elevilor medaliați în 2013 la alte competiții internaționale (Olimpiadele Balcanice, Olimpiada Internațională Pluridisciplinară Yakutzia, Olimpiada Central Europeană de Informatică, Olimpiada D.I. Mendeleev, Olimpiada Internațională de Lingvistică, Olimpiada Internațională de Limbă Turcă, Olimpiada Internațională de Științe a Uniunii Europene, Turneul Internațional de Informatică), și acestea cresc față de 2012 cu sume cuprinse între 50 și 90 lei, astfel: premiul I: 4.400 lei, premiul II: 3.750 lei, premiul III: 2.920 lei, mențiune: 2.530 lei.