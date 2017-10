Cei mai renumiţi meşteri populari vor sosi la Constanţa

Cei mai renumiți meșteri populari vor sosi la Constanța

Directorul Muzeului de Artă Populară Constanța, Maria Magiru, a anunțat că, și în acest an, vor fi organizate o serie de târguri și expoziții. Noutatea din acest an o reprezintă faptul că peste 35 de meșteri populari, cei mai renumiți din țară, sunt așteptați la malul mării să-și expună creațiile.Artizanii din întreaga țară sunt așteptați la cea de a 17-a ediție a Târgului Național al Meșterilor Populari din România. An de an, acest târg a atras turiștii din toată țara, sosiți pe litoral, dar și pe cei veniți de peste hotare. Piațeta Cazinoului din stațiunea Mamaia va fi luată cu asalt, în luna august, de turiștii de pretutindeni, iubitori ai tradițiilor populare. În prealabil, se va face o selecție riguroasă a meșterilor, după care cei care vor trece testul vor avea ocazia să-și etaleze cele mai frumoase lucrări. Podoabe tradiționale, obiecte confecționate din lemn, icoane sculptate sau pictate, măști, costume populare, toate vor putea fi admirate la Târgul Național al Meșterilor Populari din România.