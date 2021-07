Cea mai tare discotecă în aer liber! Gheorghe Gheorghiu, ambasador al „Forever Hit” 2021

Încrederea este cuvântul care ar trebui să caracterizeze întreaga omenire. Când ai încredere deplină în cineva sau într-o acțiune, este cel mai frumos mod de a-ți pune sufletul pe tavă și a-l oferi necondiționat.Teo Trandafir, Haddaway, Gheorghe Gheorghiu și Keo sunt cei care, până în acest moment, au acordat evenimentului „Forever Hit” credit total și și-au dorit să devină Brand Ambasadori ai regalului de tinerețe de pe 18 septembrie, de la Arena Națională.„Sunt personalități din generații diferite, din zone artistice diferite, dar unite de ideea de frumos și de tinerețe perpetuă. Cuvintele sunt sărace pentru a le mulțumi pentru imensa onoare pe care ne-o fac. Orice gând bun, orice gest pornit din inimă este binevenit.Fiecare dintre voi, cei ce citiți aceste rânduri, puteți deveni ambasadori, ducând mai departe vestea maratonului muzicii bune de la «Forever Hit». Se apropie momentul întâlnirii cu cei mai îndrăgiți soliști și cele mai cunoscute trupe ale anilor 80-90”, au transmis organizatorii evenimentului.Sandra, una dintre „reginele” muzicii disco, se numără printre invitaţii de marcă ai „Forever Hit” 2021, eveniment care va avea loc pe Arena Naţională din Bucureşti.La cea mai tare discotecă în aer liber din lume, vor mai fi prezenţi Technotronic - Pump Up The jam, Nana - Darkman, Jenny Berggren, de la Ace of Base şi mulţi alţii.Foto: Forever Hit