Cea mai mare competiţie de robotică se apropie

Cea mai mare competiție de robotică se apropie

800 de elevi din 33 de orașe, inclusiv Constanța, se vor întrece pentru două zile în cea mai amplă competiție de robotică organizată în România.Echipele de liceeni înscriși în BRD FIRST Tech Challenge Romania powered by Vodafone au proiectat, construit și programat câte un robot care se încadrează în tema globală anuală stabilită de FIRST International.În weekendul 25-26 martie, la Sala Polivalentă din București vor fi organizate jocuri complexe în echipe, în urma cărora vor fi desemnați câștigătorii campionatului și echipele care vor participa la Campionatul Mondial de Robotică din St. Louis, SUA, din aprilie.Publicul are acces gratuit la eveniment, între orele 8 și 17, în fiecare dintre cele două zile ale evenimentului.