Cea mai căutată carte face referire la începuturile omenirii

„Sapiens. Scurtă istorie a omenirii”, de Yuval Noah Harari, este una dintre cele mai căutate cărți, la ora actuală, în librăriile constănțene. Publicată inițial în Israel, în urmă cu opt ani, „Sapiens” a devenit rapid bestseller internațional, fiind tradusă în peste 40 de limbi.Lucrarea de față vorbește că acum 100.000 de ani, pe pământ existau cel puțin șase specii de oameni. „Astăzi există una singură: noi, Homo sapiens. Ce s-a întâmplat cu celelalte? Și cum am ajuns să fim stăpânii planetei? De la începuturile speciei noastre și rolul pe care l-a jucat în ecosistemul global până în modernitate, «Sapiens» îmbină istoria și știința, pentru a pune în discuție tot ce știm despre noi înșine, ne arată cum ne-am unit ca să construim orașe, regate și imperii, cum am ajuns să credem în zei, în legi și în cărți, dar și cum am devenit sclavii birocrației, ai consumerismului și ai căutării fericirii. De asemenea, ne îndeamnă să privim în viitor, căci de câteva decenii am început să încălcăm legile selecției naturale care au guvernat viața în ultimele patru miliarde de ani. Dobândim capacitatea de a modela nu doar lumea din jurul nostru, ci și pe noi înșine. Încotro ne duce aceasta și ce vrem să devenim?”, spune autorul.