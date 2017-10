Cea mai bună din lume la limba engleză

O elevă a Liceului Internațional de Informatică din Constanța a câștigat concursul „English for Business” (engleză pentru afaceri), organizat la nivel mondial de instituția „London Chamber of Commerce and Industry Examinations Board” (LCCI). Cristina Denisa Roșu, unica româncă deținătoare a Medaliei WORLD GOLD, studiază în clasa a XII-a și a fost pregătită pentru examenul LCCI de către prof. Florina Niculescu, în cadrul „Clubului Britteen”, care se desfășoară la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” din Constanța, în parteneriat cu mai multe instituții, printre care Consiliul Britanic - București și Uniunea Vorbitorilor de Limba Engleză - România (ESU - English Speaking Union). Munca, perseverența și disciplina au condus-o pe Cristina Denisa Roșu la obținerea certificatului LCCI English for Business Level 2 cu cel mai înalt punctaj din cadrul seriei de examinare din februarie-iunie 2007. Festivitatea de înmânare a medaliei și a diplomei „WORLD GOLD” a avut loc luna trecută, cu ocazia deschiderii festive a clubului Britteen. „A fost o experiență minunată. Prof. Florina Niculescu, președinta clubului, m-a felicitat și m-a pus să citesc comunicatul din partea Camerei de Comerț în care era specificat rezultatul. Am primit medalia și certificatul. Au fost alături de mine multe persoane, printre care părinții mei, sora, verișorii“, a spus Cristina Roșu.