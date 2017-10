Ce veste bună au primit studenţii de la „Ovidius“

Ce veste bună au primit studenții de la „Ovidius“

Ştire online publicată Luni, 08 Septembrie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Începând din acest an, studenții de la Fizică Tehnologică din cadrul Universității „Ovidius” vor face practică la Măgurele București, acolo unde se construiește laserul de mare putere prin proiectul european ELI (The Extreme Light Infrastructure).Specializarea Fizică Tehnologică are un potențial mare datorită implementării proiectului european ELI, care va investiga în detaliu probleme dintr-o gamă largă de domenii științifice, de la fenomene fundamentale, prin aspecte referitoare la fizica nucleară și astrofizica, până la aplicații în domeniul materialelor avansate și controlul elementelor nucleare. Important este și faptul că cel mai apropiat centru universitar în care se studiază fizica de lângă București este Universitatea „Ovidius” din Constanța.În acest fel, peste patru ani, studenții care încep în anul universitar 2014 - 2015 specializarea Fizică Tehnologică au cea mai mare șansă să fie angajați în cadrul acestui proiect.