Ce va face Profesorul Anului cu banii de la Patriciu

Ne-a sunat la redacție să ne anunțe: „I-am luat banii lui Patriciu!”. După voce ne-am dat seama că este un universitar atipic, special, pe care merită să-l cunoaștem dincolo de un comunicat de presă prin care se făcea public câștigătorul marelui premiu „Profesorul universitar al anului” la Gala Premiilor în Educație 2011.Încă de la nominalizarea printre finaliști, lect. dr. Denis Ibadula era creditată cu maximum de șanse de către conf. univ. dr. Wladimir Boskoff, decanul Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității „Ovidius”.La finalizarea celor opt clase la Școala generală nr. 1 din Constanța, a primit diploma de excelență, fiind primul elev din istoria instituției care termină cu nota 10 pe linie. În anul 1993, a terminat Liceul Pedagogic tot șefă de promoție, la fel și facultatea și masteratul, cu 10 pe linie. Este posesoarea doctoratului în algebră cu specializarea funcția zeta-igusa. De câțiva ani încoace, la finele studiilor de licență, studenții fac coadă pentru a-și scrie lucrarea cu lect. dr. Denis Ibadula, de altfel foarte iubită de elevii ei, după cum chiar decanul ne mărturisea. Este genul de cadru universitar care a ales calitatea în detrimentul calității. „Aș fi putut să-mi iau mai multe norme, pentru că oricum rămân cu studenții și facem cercetare mult peste orele de program, dar n-am făcut-o”.Primește oferte din străinătate în fiecare semestru, dar crede cu tărie în puterea ei de a face ceva aici, la Facultatea de Matematică din Constanța. Ultima ofertă a fost pentru un post în Londra, din partea European Women in Mathematics.Recent, s-a întors din Belgia, unde a câștigat un grant pentru un stagiu de cercetare finanțat din fonduri europene la Katholieke University of Leuv-en și unde îi face mare plăcere să se întâlnească cu specialistul numărul 1 mondial în funcțiile zeta-igusa. De fapt, ne-a declarat că cei 10.000 de euro pe care urmează să-i primească după 1 ianuarie 2012 de la Fundația Dinu Patriciu îi va folosi pentru a face două-trei drumuri în Belgia. „Dacă îi vor impozita, probabil îmi vor ajunge doar pentru două drumuri!”.CV-ul lect.dr. Ibadula este impresionant și mai cuprinde multe alte merite de excepție. La rându-i, a fost impresionată când, la București, reprezentantul juriului de la Gala Premiilor în Educație i-a declarat că a câștigat detașat, cu unanimitate de voturi.Un salariu jenant de universitar de excepțieS-ar putea crede că un asemenea fost elev și actual cercetător universitar este genotipul tocilarului dedicat meseriei, lipsit de viață socială și de alte preocupări. Nici pe departe. La cei 37 de ani, lect. dr. Denis Ibadula este căsătorită și are două fetițe la fel de ambițioase. „Fără înțelegerea și suportul soțului meu n-aș fi putut să mă dedic pasiunii mele și nu aș fi putut supraviețui dintr-un salariu de 1.387 lei, cu cât este apreciată munca unui universitar”. Una dintre fete este elevă în clasa a IV-a la Școala „Gheorghe Țițeica”, iar cea mică are 5 ani și este la grădiniță. Ne povestea că este o adevărată întrecere între cele trei fete ale familiei, care dintre ele câștigă cele mai multe diplome.