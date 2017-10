Ce va cânta Robbie Williams la Bucureşti. Programul concertului

Ce va cânta Robbie Williams la București. Programul concertului

Ştire online publicată Miercuri, 15 Iulie 2015. Autor: Cuget Liber Online.

Robbie Williams va cânta vineri la concertul din Piața Constituției mare parte din hiturile sale, de la “Feel” la “Angels”, dar și multe cover-uri, de la Bohemian Rhapsody, la „Ignition“, al lui R. Kelly si „Whola Lotta Love“, hitul trupei Led Zeppelin.Toate concertele din turneul “Let Me Entertain You” au fost deschise de piesa „Carmina Burana: O Fortuna“. Va urma, cel mai probabil, Let Me Entertain You iar apoi Rock DJ. Câteva dintre momentele inedite ale show-ului vor fi date de interpretarea piesei „Ignition“, al lui R. Kelly și mash-up-urile dintre hiturile „Royals“, al lui Lorde – „Millenium“, al lui Robbie, „We Will Rock You“ – „I love Rock ‘n’ Roll“ și „Whola Lotta Love“ -„Kids“.În cadrul show-ului de la București, Robbie Williams va cânta, printre altele, „Feel”, „Angels”, „Come Undone”, „Supreme” și „She’s the One”. Concertul se va încheia cel mai probabil cu „Angels” sau cu piesa „My Way“, a lui Frank Sinatra.Urbology a publicat o lista cu toate piesele din concert:Carmina Burana: O Fortuna (Carl Orff song)Let Me Entertain YouRock DJMonsoonCome UndoneThe Road to MandalayMinnie the Moocher (Cab Calloway and His Orchestra cover)Ignition(R. Kelly cover)She’s the One (World Party cover)SupremeWe Will Rock You / I Love Rock ‘n’ RollCandyRoyals / MillenniumWhole Lotta Love / KidsBohemian Rhapsody (Queen cover)FeelAngelsMai multe detalii puteți afla de pe site-ul www.showbizreport.ro.