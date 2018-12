Ce tradiţii există, astăzi, de Ignat. Ce spune legenda

Ce tradiții există, astăzi, de Ignat. Ce spune legenda

Data de 20 decembrie coincide cu Ignatul, care este, cu siguranță, unul dintre cele mai așteptate evenimente ale lunii, cu toate că este o sărbătoare cu puternice influențe păgâne. Reprezentanții Muzeului de Artă Populară din Constanța spun că, în popor, această zi coincide cu ritualul tăierii porcului și pregătirile gastronomice pentru apropiata sărbătoare a Crăciunului.„La început, sărbătoarea avea la bază jertfe umane, iar treptat sacrificiul a fost înlocuit cu jertfe animale, porci sau găini, de preferat negre, deoarece Ignat era un patron al acestor animale. De aceea, în tradiția populară se spune că cel care nu are porc este bine să taie măcar o pasăre. Se mai spune că în această zi este bine să vezi sânge, ca să fii ferit de boli. Totul a început cu o zi în urmă, când în ajunul Ignatului s-a fiert grâu, iar capul familiei l-a binecuvântat și tămâiat. Din grâul fiert mănâncă toți ai casei, iar ceea ce rămâne se dă la păsări în dimineața de Ignat. În unele zone ale țării, dacă cineva venea în casă în ajunul Ignatului, trebuia cu tot dinadinsul să șadă, pentru ca să șadă bine și cloștile pe cuibar”, au precizat aceștia.În tradiția populară, au completat muzeografii, Ignat era un om sărac lipit pământului și fără copii. Pornind el să găsească ceva de mâncare pentru Crăciunul care se apropia, întâlni un străin cu o turmă de porci, care, de fapt, era necuratul.La acel moment, Ignat a vrut să afle cu cât vinde un porc, dar străinul îi promisese că îi va avea pe toți, dacă îi va da ceea ce știe că nu are acasă. Omul sărac a fost de acord cu acest lucru neștiind că făgăduise pe pruncul său nenăscut, aflat în pântecele nevestei sale.Dumnezeu se milostivi, însă, de Ignat și sub chipul unui moșneag poposi în casa săracului în noaptea în care diavolul venise să-și ia „darul” și răspunsese la toate cele zece ghicitori ale necuratului, astfel încât acesta din urmă plesni de ciudă, iar Ignat rămăsese cu porcii, devenind om cu stare.De asemenea, Ignatul își găsește corespondent în calendarul creștin ortodox. În această zi, pe 20 decembrie, este prăznuit Sfântul Ignatie Teoforul adică „Purtătorul de Dumnezeu”.Totodată, se spune că el este unul dintre acei prunci pe care Iisus i-a luat în brațe spunând mulțimii care îl asculta: „De nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți intra întru împărăția cerurilor și cine va primi pe un copil ca acesta întru numele Meu, pe Mine mă primește”.