Ce tradiţie au musulmanii în Luna Ramazan

Ce tradiție au musulmanii în Luna Ramazan

Ştire online publicată Vineri, 11 Iulie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

Uniunea Democrată Turcă din România a organizat, zilele trecute, prima cină tradițională de iftar din Luna Ramazan a acestui an. Iftarul a fost organizat de comisia de religie din cadrul UDTR și a reunit circa 80 de persoane din cadrul comunității turce care s-au remarcat în domeniul politic, economic sau cultural.Cina tradițională din Luna Ramazan, denumită iftar, încheie fiecare zi de post și rugăciune a credincioșilor musulmani și reunește rude și prieteni apropiați. În acest an, postul Ramazanului a început în data de 28 iunie și se încheie în data de 27 iulie, cu trei zile de sărbătoare pentru musulmanii de pretutindeni.Președintele UDTR, Osman Fedbi, a declarat: „Luna Ramazan este o perioadă în care credincioșii musulmani parcurg un ciclu spiritual profund, caracterizat prin post și rugăciune. Această masă de iftar este un prilej de bucurie nu numai pentru musulmani, ci și o ocazie de întâlnire cu prietenii noștri români reprezentanți ai diferitelor instituții publice cu care colaborăm. Ne bucură faptul că, în acest an, au răspuns invitației noastre la cina de iftar cei doi subprefecți ai județului Constanța, Accoium Levent și Ersun Anefi, muftiul cultului musulman din România, Iusuf Muurat, președintele UDTTMR, Gelil Eserghep, consulul general al Republicii Turcia la Constanța, Ali Bozcalișkan, atașatul Federației Ruse, Vladimir Nechaev, și alți invitați de marcă”, a afirmat președintele Fedbi.Printre participanții la iftar, s-au mai aflat secretarul general Ervin Ibraim, deputatul Iusein Ibram, scriitorul Angelo Mitchievici, scriitoarea Emin Emel, Virgil Coman - șef serviciu Direcția Județeană a Arhivelor Naționale, comisar șef Sinan Musledin - șef serviciu criminalistică IPJ Constanța, reprezentanți ai Consulatului Gene-ral al Republicii Turcia la Constanța.