Ce tablou a fost vândut la licitaţie cu 43 de milioane de dolari

Ce tablou a fost vândut la licitație cu 43 de milioane de dolari

La o licitație intitulată „The Collection of A. Alfred Taubman: Masterworks”, organizată de casa Sotheby's, la New York,tabloul „Paulette Jourdain” de Amedeo Modigliani, a fost vândut cu 43 de milioane de dolari. Prima zi din licitația sa anuală de toamnă a fost organizată la Casa Sotheby's din New York, a cărei vedetă a fost un tablou pictat de Amedeo Modigliani.„Paulette Jourdain”, unul dintre ultimele tablouri realizate de pictorul modernist italian, a fost achiziționat de un colecționar privat din Asia.Opera de artă, realizată în 1919, a depășit cu mult estimările specialiștilor, care se așteptau la un preț de vânzare de cel mult 25 milioane de dolari. Tabloul a făcut parte din colecția de artă a lui Alfred Taubman, fostul președinte al casei Sotheby's, care include opere valoroase, semnate de Pablo Picasso, Edgar Degas și Mark Rothko, fiind estimată la peste 377 milioane de dolari. Aproximativ 91,5% din totalul loturilor au fost vândute. Evenimentul de miercuri a deschis seria licitațiilor de artă care vor fi organizate timp de 10 zile la New York.