Ce strategie au directorii liceelor tehnologice pentru promovarea ofertei educaționale

Conform cifrei de școlarizare făcute publice prin intermediul Broșurii de admitere, în anul școlar 2021-2022 există 54 de clase (fiecare a câte 24 locuri) învățământ profesional de 3 ani, la zi, cele mai multe fiind oferite de Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța - 120 de locuri, pentru specializarea Mecanic auto și 24 locuri pentru Tinichigiu vopsitor auto.



Anul trecut, cu cea mai mică medie (2,35), s-a intrat în clasa a IX-a la Liceul Tehnologic „Carsium” Hârșova, care pentru 2021-2022 are prevăzută o clasă de a IX-a (24 locuri – Comerț) și la școala profesională (Sudor) tot 24 locuri.



Câte 12 locuri la profesională sunt prevăzute și la Liceul tehnologic „Pontica” din Constanța, pentru specializările Mecanic agricol și Ospătar (chelner), vânzător în unități de alimentație.



Lupta cu mentalități învechite în ceea ce privește școala profesională



L-am întrebat pe prof. Vasile Anghel, directorul acestei unități, cum a decurs prima săptămână a Târgului ofertelor educaționale, care ne-a declarat că a fost afișată pe site oferta, s-au purtat discuții cu directorii unităților de învățământ gimnazial, cu agenții economici, în speranța că săptămâna viitoare lucrurile vor decurge mai bine.





„Poate ne mai primesc și colegii noștri, în perioada aceasta, măcar până la secretariat să lăsăm niște materiale informative. Dar ei sunt destul de sceptici. Ne-au spus că se ocupă cadrele didactice de promovarea ofertei în unități. Chiar nu mă așteptam ca o școală gimnazială să ne refuze vizita, pe motiv că niciun absolvent de clasa a VIII-a nu-și dorește să vină la «Pontica». Deși specializările noastre de liceu – tehnician veterinar și tehnician în activități economice - sunt căutate pe piața muncii. Iar la nivel profesional, avem speranțe să trecem în sistem dual, pentru că am cerințe mari de la agenți economici, inclusiv pentru service-uri utilaje agricole. Spre exemplu, firma CASSE dorește să deschidă un service mare la Mihail Kogălniceanu și are nevoie de mecanici”.



Filmul de promovare al Liceului Tehnologic „C.A. Rosetti” din Constanța - care pentru anul viitor dispune de o clasă de școală profesională, specializarea Sudor, respectiv 48 locuri clasa a IX-a (Turism și alimentație) - a fost expediat online către școlile partenere din oraș și din județ. „Noi avem parteneri tradiționali în zona de sud a județului, școlile Mereni, Movilița, Scărișoreanu, Topraisar, dar și școli din Constanța. De asemenea, pe platforma educațională pe care noi o folosim am avut o întâlnire cu agenți economici. Partenerul nostru tradițional, Șantierul Naval Constanța, dar și un partener mai nou, dar care ține tot de Portul Constanța – Chimpex, concernul Ameropa. De asemenea, în această săptămână, ținând cont de faptul că am început activitățile față-n față, noi avem elevi în stagii de practică comasată și au avut loc două acțiuni la agenții economici la care ei fac practică – hotel Ramada, restaurant Pizzico, restaurant Delfinul și Bavaria Blue”, a declarat prof. Carmen Mînea, directorul liceului.







Pentru că la Castelu rata de infectare este 0, cadrele didactice, vaccinate, ale Liceului Tehnologic „Dobrogea” Castelu, alături de reprezentanți ai agentului economic „Luxor” Medgidia, au avut posibilitatea să prezinte elevilor și părinților din Școala Gimnazială Cuza Vodă filmulețe cu meseriile pentru care sunt disponibile locuri – bucătar, ospătar și lucrător hotelier. Săptămâna viitoare, conform declarației prof. Mihaela Beznea, director, se vor întreprinde deplasări la unități din Poarta Albă, Nisipari, Castelu, respectiv în toate comunitățile din proximitatea liceului.





În ciuda evidentelor pierderi de locuri de muncă, din cauza acestei pandemii mondiale care a reorientat piața muncii fundamental, încă mai există părinți care să accepte că școala profesională este cea mai viabilă alternativă pentru un copil ale cărui note la Evaluarea Națională nu promit că va deveni un eminent licean, cu șanse de promovare a Bacalaureatului.





Repliat în context pandemic, târgul, aflat la cea de-a doua ediție în format online, s-a putut organiza, la sugestia inspectorilor de specialitate din IȘJ Constanța, şi prin mijloace electronice de comunicare, cum ar fi: e-mail, videoconferinţă on-line, materiale postate pe paginile de internet ale unităților de învățământ, CJRAE, IȘJ etc.