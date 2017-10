Ce spune rectorul Dănuţ Epure despre desfăşurarea concursului pentru desemnarea decanilor

Ce spune rectorul Dănuț Epure despre desfășurarea concursului pentru desemnarea decanilor

Miercuri, 11 Aprilie 2012

Rectorul Universității „Ovidius” din Constanța, prof.univ.dr. Dănuț Epure a emis astăzi un comunicat de presă prin care face cunoscută poziția sa oficială cu privire la desfășurarea concursului pentru desemnarea decanilor celor 16 facultăți.„Așa cum am anunțat, a fost o competiție reală și transparentă. Jumătate din Comisia de selecție a decanilor a fost formată din profesori din afara Universității, tocmai pentru a oferi transparență. Au câștigat candidații cu cel mai mare punctaj, cadre didactice care au oferit un plan managerial care va crește calitatea facultăților, propune oferte educaționale în concordanță cu cerințele actuale ale economiei, orientate spre modernizare și dezvoltare, și care, totodată, va duce la creșterea vizibilității naționale și internaționale a universității. În plus, programul lor managerial are puncte comune și cu cel cu care eu am pornit la drum în funcția de rector.Felicit candidații pentru profesionalismul cu care s-au prezentat în fața comisiei de concurs și îi asigur că vom continua dialogul și ne vom pune în aplicare proiectele care vizează cu prioritate accederea în categoria universităților de cercetare avansată și educație.În perioada imediat următoare va avea loc o ședință de Senat în care vom propune spre validare decanii, o parte dintre aceștia urmând să își înainteze demisia din Senat, în cazul în care sunt membri. Decanii desemnați vor alege prodecanii, urmând alegeri la nivelul Senatului, pentru ocoparea celor 6 locuri rămase libere“, a declarat rectorul prof.univ.dr. Dănuț Tiberius Epure.