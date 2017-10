Ce spun elevii constănţeni despre studiul în străinătate

Ce spun elevii constănțeni despre studiul în străinătate

Ieri, la hotelul IBIS din Constanța, s-a desfășurat o nouă ediție a celui mai mare târg de universități RIUF - The Romanian International University Fair, la care au participat cu standuri 32 de instituții, inclusiv Universitatea „Ovidius“ din Constanța, care s-a bucurat de un interes deosebit din partea vizitatorilor. Cea de-a XIII-a ediție a acestui târg, organizat bianual, a suscitat interesul a sute de elevi care au făcut coadă la intrarea în târg. Adina Cristescu, reprezentant al Grupului EDUCATIVA, organizatorul acestui eveniment încă din anul 2005, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că încă de la prima ediție a târgului au participat 70 de universități: „Am pornit de la ideea că lumea avea nevoie de informații, să discute direct cu cineva de la universitățile internaționale, pentru că așa ceva nu exista pe piață. Ne-am uitat în jurul nostru ce fac țările vecine și am adus și noi evenimentul în România. De-a lungul acestor ediții, am văzut că funcționează și lumea este din ce în ce mai interesată. În principiu, cele mai căutate sunt universitățile din Marea Britanie, Germania și Franța”.„Cu o diplomă din străinătate mi-ar fi mai ușor în România“Emilian Dobre, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Medgidia, s-a declarat în-cântat de faptul că oamenii sunt deschiși spre comunicare și ca să atragă vizitatorii spre uni-versitățile lor ca să vadă tot ce au mai bun: „Deși venisem cu un scop, acum încerc să găsesc un alt motiv. Am venit cu gândul de a studia arta culinară și am tot căutat anumite profiluri care să se încadreze în acest tipar și acum o să caut o specializare în management pentru a deschide, eventual, propriul restaurant mai târziu”. Întrebat dacă își per-mite să studieze în străinătate, Emilian a afirmat că nu și-ar permite pe cât de mult își dorește, dar caută cele mai bune oportunități pentru a studia peste hotare fără să apeleze la sprijinul financiar al părinților: „Mă bucur că am atât de multe informații, mă gândesc să profit la maximum de ele”. Cerasela Mirea, elevă în clasa a IX-a la Liceul „Gheorghe Miron Costin” din Constanța, profil industrie alimentară, a venit la Târgul RIUF pentru a-și putea contura o perspec-tivă asupra viitorului pe care l-ar putea avea și a încântat-o faptul că în Olanda taxele sunt mai mici. Costin Dobrin, elev la Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”: „Eu caut universități recunoscute în ramura medicină pe care doresc să o urmez. Probabil că faptul că termin un liceu bun mă va ajuta, mai ales că am participat la concursuri și olimpiade și am avut rezultate bune. M-ar tenta ideea străinătății, dar poate că peste câțiva ani va fi bine și în țara noastră”. Daniel Dinciu, elev în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Traian”, nu s-a hotărât ce ar vrea să studieze mai departe, dar a venit la Târg pentru a se convinge dacă poate pleca în străinătate: „Aș alege Danemarca, pentru că am văzut că acolo costurile de școlarizare sunt 0, însă ai nevoie de bani să te întreții. Probabil mă vor ajuta și părinții, și bunicii”. Întrebat de ce ar vrea să studieze în străinătate, Daniel a declarat că se așteaptă la alte oportunități și a auzit că profesorii sunt mai indulgenți și nu se pune atât de mult accent pe teorie: „Mi-aș dori la finalul studiilor să mă întorc în România și poate cu o diplomă din străinătate aș găsi mai ușor de muncă”. Luiza Enășcuț, de la Colegiul Energetic, căuta oferta Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, dar a găsit ceva la o universitate din Marea Britanie, pe profilul contabilitate. Întrebată dacă își permite să studieze în străinătate, a afirmat că doar cu ajutorul unei burse, altfel nu ar putea: „O să încerc să învăț cât mai mult ca să prind o bursă!”. Andrada Pa-pazian, de la Liceul Teoretic „Traian”: „Nu știu dacă voi rămâne în România, în cazul în care voi reuși să studiez în străinătate. M-am interesat, în principal, de universitățile din Olanda și Anglia, în domeniul management marketing ori comunicare-jurnalism”. La aceeași întrebare legată de cos-turile traiului în străinătate, Andrada ne-a declarat că este un stres care poate fi atenuat cu împrumuturi despre care a auzit că s-ar acorda destul de ușor.