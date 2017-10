Ce spun directorii constănţeni despre Bacalaureatul profesional

1

...bacul trebuie sa redevina examenul maturitatii intelectuale!

...alta gaselnita! Nici nu ma asteptam la ceva bun! Am prevazut ca mergem din rau in mai rau! Din brambureala in ...abrambureala! Ce simplu ar fi daca bacul ar redeveni examenul maturitatii intelectuale in care fiecare elev sa-si dovedeasca nivelul in functie de profilul scolii! Lb. romana obligatoriu pentru toate disciplinele; poate si istorie si geografia Romaniei ca aici stam cam prost; ...si probe speciale in fuctie de tipoul scolii: cei de la mate-info, st. sociale, biologie, chimie etc. pe profil, chiar cu probe practice...cat despre cei de la profile tehnice sa prezinte ceva tehnic, practic....si gata!...daca elevii ar sustine probele respective si cu profesorii care i-au pregatit ar fi si mai bine...experienta din scoala romaneasca a demonstrat ca elevilor le este mai greu sa pregateasca lectiile zilnice decat un bac. ...la examen se mizeaza cel mai mult pe...aranjamente si copiat....si pentru asta profesorii straini este solutia cea mai convenabila.....insa oricum nimeni nu tine cont de propunerile profesorilor, asa ca...vorbesc si eu aici ca sa ma aflu in treaba.........