Ce spectacole se vor juca pe scenele constănţene

Ianuarie cultural

Ce spectacole se vor juca pe scenele constănțene

Agenda de spectacole 2013 a Constanței a fost deschisă week-end-ul trecut cu două spectacole de succes ale Teatrului de Stat: comedia "Scaiul" și drama "Năpasta". Aceeași dramă a lui I.L. Caragiale va fi reluată și sâmbătă, 12 ianuarie, de la ora 19.Până atunci, însă, la Teatrul Național de Operă și Balet "Oleg Danovski" melomanii constănțeni sunt invitați, vineri, 11 ianuarie, de la ora 19, să trăiască, din fotolii, ritmurile de valsuri, polci și marșuri celebre din repertoriul concertelor de Anul Nou, sub bagheta maestrului Radu Ciorei.Sâmbătă, 12 ianuarie, constănțenii vor avea de ales între spectacolul "Năpasta" de la Teatrul de Stat sau opereta "Mam’zelle Nitouche", de Florimond Herve, programată la TNOB și care îi va avea ca protagoniști pe Smaranda Drăghici, Bogdan Sandu, Ionela Duma, Daiana Gavrilescu, Doru Iftene, Mihaela Ionescu și Marius Eftimie.Duminică, 13 ianuarie, de la ora 19, la Teatrul de Stat se joacă "Titanic Orchestra" de Hristo Boytchev, cu Georgiana Mazilescu / Paula Prodan, Marian Adochiței, Cosmin Mihale, Andrei Cantaragiu / Remus Archip, Ionuț Alexandru, Laura Crăciun în distribuție.Tot duminică, 13 ianuarie, de la ora 11, își reia activitatea și Teatrul pentru copii și tineret cu spectacolul "Albă-ca-zăpada", o adaptare modernă, ușor parodică, după povestea cu același nume de Frații Grimm. Și chiar dacă imită povestea, piesa nu se abate de la subiectul original, reușind să păstreze farmecul, inocența și misterul mult îndrăgite de copii. "Albă-ca-zăpada" este o combinație magică între oameni și păpuși, într-un decor feeric și inspirat, realizat de Daniela Drăgulescu, pe muzica antrenantă și adecvată compusă de Liviu Prossi și în stilul regizoral, deja cunoscut, filmic și cu mult umor al regizorului Bogdan Drăgulescu.La Teatrul Național de Operă, Nicoleta Luca-Meițoiu îi invită pe melomanii constănțeni, miercuri, 16 ianuarie, la un recital de pian.Sâmbătă, 19 ianuarie sub bagheta dirijorului Romeo Rîmbu vor evolua, pe muzica lui Gaetano Donizetti, din "Elixirul dragostei", Doru Iftene, Laura Eftimie - debut, Marius Eftimie, Cătălin Țoropoc și Mihaela Ionescu.Duminică, 20 ianuarie, Teatrul "Oleg Danovski" a programat opereta "Văduva veselă", avându-i în distribuție pe Ionela Duma - debut, Constantin Acsinte, Mădălina Sandu, Doru Iftene, Bogdan Sandu - debut, Marius Eftimie - debut, Iulian Bratu - debut, Adrian Bădilă - debut, Daiana Gavrilescu, Laurențiu Severin, Andrei Băican și Gabriela Dobre. Dirijor va fi Adrian Stanache.Vineri, 25 ianuarie, TNOB ne invită la o reîntâlnire cu maestrul Radu Ciorei la pupitrul orchestrei, în cadrul unui concert ce-l va avea ca solist la pian pe Mihai Ungureanu.Același maestru revine duminică, 27 ianuarie, la conducerea muzicală a spectacolului "Nunta lui Figaro", pe muzica lui Wolfgang Amadeus Mozart.O seară lirică cu lieduri și arii din opere celebre, care le va avea protagoniste pe soprana Stela Sârbu și pianista Silvia Țigmeanu, este programată pentru miercuri, 30 ianuarie.În ediția de mâine veți afla ce surprize a pregătit pentru acest an conducerea Casei de Cultură a Sindicatelor din Constanța.