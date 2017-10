Ce spectacole pot alege constănţenii în week-end

Ce spectacole pot alege constănțenii în week-end

În timp ce la Teatrul de Stat din Constanța repetițiile sunt în toi pentru deschiderea noii stagiuni cu o premieră, anunțată pentru primul week-end din luna octombrie, celelalte două instituții teatrale ale Constanței își așteaptă spectatorii sâmbătă, 28 septembrie, și duminică, 29 septembrie, cu titluri din repertoriul existent.Agenda de spectacole a week-endului este deschisă cu o seară camerală, sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 19, la Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”. Evenimentul, ce fusese inițial programat miercuri, 25 septembrie, are ca protagonist trioul Tomis, compus din: Gabriel Marin - flaut, Gheorghe Duma – clarinet, și Benoni Bolea - fagot.Duminică seară, 29 septembrie, de la ora 19, melomanii sunt așteptați la un spectacol de operă sub conducerea dirijorală a elvețianului Salvatore Cicero. „Don Giovanni”, de Wolfgang Amadeus Mozart, îi va avea în rolurile principale pe: Marius Eftimie (debut în rolul lui Don Giovanni), Madeleine Pascu (invitată din București în rolul Donna Anna), Stela Sârbu (Donna Elvira), Cătălin Țoropoc (București, în rolul lui Leporello), Doru Iftene (debut în rolul Don Ottavio), Laura Eftimie (debut în rolul Zerlina), Laurențiu Severin (Masetto), Constantin Acsinte (Comandorul).Prețul biletelor la spectacole este cuprins între 20 și 40 de lei, acestea putându-se procura de la agenția din incinta teatrului.La Teatrul pentru copii și tineret „Căluțul de mare”, duminică, 29 septembrie, de la ora 11, va fi prezentat spectacolul „Spărgătorul de nuci”, în regia și scenariul semnate Cristian Mitescu. Scenografia: M.C. Ranin. Muzica: Viorel Andrinoiu.Patru actori și vreo 15 păpuși dau viață unei povești care a cunoscut cele mai diverse montări și ecranizări, inclusiv varianta 3D din cinematografele constănțene.Povestea spectacolului „Spărgătorul de nuci”, care se joacă de mult timp la Compania „Mușchetarii” din București, a intrat în repertoriul teatrului constănțean în luna februarie a acestui an și este un puzzle alcătuit din poveștile clasice ale lui P.I. Ceaikovski și E.T.A. Hoffman. Spectacolul vorbește despre bucuria cadourilor oferite în Ajunul Crăciunului, despre însemnătatea acestora și despre modul în care fiecare cadou poate stimula imaginația celui care îl primește prin povestea creată în jurul său.Sunt așteptați micii spectatori cu vârste cuprinse între 3 și 10 ani. Prețul unui bilet este de 7,5 lei.