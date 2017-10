Ce spectacole a programat Teatrul "Oleg Danovski" în această lună

1

bravo, mai, opera!

oamenii acestia chiar se straduiesc si, venind la spectacolele operei noastre ma simt un pic mai adevarat europeana, detasata de mizeriile politice si greutatile economice, eliberata de acestea prin actul de cultura de inalta calitate pe care ni-l ofera artistii si prietenii nostri de la "Oleg Danovski". Nici nu stiti cat va invidiez, cat de norocoasa m-as simti sa pasesc macar o data pe scana aceea alaturi de voi! Felictari si sa dea Dzeu sa ajungeti iar pe val, asa cum ati fost pana in urma cu cativa ani, cand criza politica a distrus totul in tara si orasul acesta. De la an la an se simte efortul vostru de a ajunge iar campioni, desi de data aceasta o faceti cu dureroase si grave amputari...sunteti, cumva, precum campionii paralimpici, de mii de ori mai valorosi decat cei intregi! Cu drag!