Ce se va întâmpla cu cinematograful „Republica“

CINEMA REPUBLICA

MAI MARE RUSINEA ! CONSTANTA NU ARE NICI UN CINEMATOGRAF MARE, BINE CA AU FACUT CLUBURI IN CARE DROGATII SI PITIPOANCELE SE BALANGANE ALATURI DE PRIMARE ! VALABIL SI PENTRU FOSTUL BAZIN OLIMPIC DE LA HOTEL PARC, CARE A FOST TRANSFORMAT CU ANI IN URMA IN BINGO EUROPA SI CARE ACUM E IN PARAGINA . SICTIR !