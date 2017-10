Ce se întâmplă mâine la Mall, în Tomis

Salonul de vară al artiștilor plastici constănțeni, deschis la etajul 1 al Tomis Mall este gazda, mâine, la ora 18, unui moment cultural important al cetății.Este vorba de lansarea Antologiei de poezie, purtând semnătura a 60 de poeți „Simplitatea risipirii“, apărută la editura Ex Ponto, care are loc sub egida Filialei Dobrogea a Uniunii Scriitorilor din România. Vor prezenta scriitorii Ovidiu Dunăreanu, Marian Ilie și Mircea Lungu.