Ce se întâmplă cu sediul vechi al Universităţii „Ovidius”. „Clădirea a fost evacuată”

Din păcate, clădirea a avut mult de suferit de la evenimentele de acum câțiva ani, când a fost o inundație imensă, și, efectiv, s-a tasat clădirea cu totul, după care a început să crape. „De atunci, ea a fost evacuată, iar acum sunt crăpături în ea de-ți intră mâna până la cot. Este un proiect cu cofinanțare foarte mică, de numai 2% și reabilitare cu încă un etaj. Pentru că situaţia o impunea, facultățile au fost relocate de trei ani. S-au relocat, s-au înghesuit, le-am mai dus în campus. Desigur, ne dorim ca pe viitor să aducem aici ingineriile, cu laboratoare proprii. Deocamdată, a fost demarată cea de-a doua tură de licitații pentru atribuirea constructorului. La acest moment, clădirea a fost expertizată și se intră înăuntru cu mare grijă, pentru că este periculoasă. Nu știi când o ia la vale. În condițiile în care a fost evacuată, lucrările erau absolut necesare. Ne-am fi dorit să o demolăm și să venim cu ceva nou, dar așa a fost proiectul, care prevede reabilitarea spațiilor existente”, a precizat rectorul.





Cum spuneam, aici vor fi derulate ample lucrări de consolidare şi extindere cu un etaj, şi, în plus, facilităţi care să asigure circulaţia atât a persoanelor cu dizabilităţi, cât şi o evacuare conformă pentru toţi ocupanţii spaţiilor. Sigur, se va amenaja şi curtea interioară, se vor reface trotuarele. Directorul general administrativ al universităţii, Laurențiu Sârbu, ne-a explicat că toate aceste lucrări erau absolut necesare, mai ales în condiţiile în care au primit ordin de evacuare al clădirii, întrucât nu mai prezintă siguranţă în exploatare.





„În aceste condiţii, am beneficiat de deschiderea unei linii de finanţare, am scris un proiect şi l-am câştigat. Proiectul va începe anul acesta şi suntem convinşi că într-un an vom finaliza lucrările. Desigur, înainte de a ajunge la învăţământul online, s-au făcut analize în celelalte spaţii de învăţământ ale UOC şi studenţii au fost integraţi acolo. Oricum, repunerea în funcţiune a acestor spaţii, după reabilitare, ar aduce un plus de confort şi atractivitate pentru studenţii noştri”, a subliniat acesta.





Rectorul UOC, conf. univ. dr. Dan Iliescu a declarat pentru „Cuget Liber” că acest corp de clădire va fi reabilitat prin intermediul unui proiect câștigat. Pentru cei care nu ştiu, ne referim la clădirea unde a funcţionat rectoratul şi care a găzduit în sălile sale cursurile mai multor facultăţi cu profil real.