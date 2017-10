Ce se întâmplă cu salariile dascălilor? Sindicatele din învăţământ au primit… promisiuni

10

ISJ sa se numeasca Inspectoratul Scolar Stan Mihaela! De acord, dragi cititori?!

Se vede clar, buboiul la 28 este pe cale sa se sparga!!! Sunt mult prea multe ilegalitati ale lui stan, s-au dat nume concrete, s-au divulgat fapte penale, cadrele didactice si-au asumat toate riscurile cand au dezvaluit tratamentul abuziv, discretionar, unilateral si la limita legii al managementului defectuos al acestei inse, au aparut in presa destule articole, in care s-au punctat clar multe dintre abuzurile lui stan, dimitriev si comisia de disciplina!!!! Ce mai trebuie, draga isj, ca sa iti dai seama ca te faci partinitor, complice la toate ilegalitatile lui stan? De ce te incapatanezi sa ne demonstrezi ca noi, cei care reclamam de mult timp abuzurile din 28, si care devenim din ce in ce mai multi, suntem prosti?! De ce nu ai macar decenta, draga isj, care nu contenesti sa o tii pe stan la suprafata, sfidand absurdul, chiar, sa nu ne mai jignesti cu tupeul tau, cu neobrazarea ta de a arata cu degetul spre noi, de fiecare data cand strigam in public, in consilii si in orice alta situatie, infinita serie de abuzuri la care stan ne supune?! Te faci la fel de vinovat ca stan, draga isj, pentru tirania pe care stan a reusit s-o instaureze in 28, intrucat fara voia ta, abuzurile lui stan ar fi fost reprimate din scurt, de la primul si cel mai mic semnal din partea oricareia dintre noi!!! Un lucru este cert: toate facute de stan noua, cadre didactice, parinti si elevi din 28, se intampla cu sprijinul tau direct si declarat deschis, draga isj, in frunte cu fostul si actualul inspector general! Te intereseaza cat te apreciem pentru dispretul pe care ni-l arati de 4 ani incoace, de cand stan se joaca cu scoala si cu noi toti, ca si cum am fi jucariile ei?! Deloc, te dispretuim total pentru dispretul pe care-l ai pentru noi, pentru scoala 28 si, de ce nu, pentru tot actul educativ, in general!!!

Răspuns la: Mai vreti si salarii? Pentru ce?

Adăugat de : Necunoscator, 28 iunie 2016

Zicea un cunoscător, sa zic asa, pe un alt forum, ca la evaluare nu se pot face smecherii asa ușor. Iar eu eram perfect de acord, fără sa...