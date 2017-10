Ce se întâmplă cu profesorii din învăţământul privat

Ce se întâmplă cu profesorii din învățământul privat

Ieri, la Palatul Copiilor din Constanța, a sunat adunarea pentru directorii unităților private din învățământul constănțean, întâlnirea fiind pompos denumită „consfătuire”.În fapt, prof. Nicoleta Savu, inspector școlar pentru activități extracurriculare și învățământ privat, le-a adus la cunoștința celor prezenți câteva dintre obligațiile pe care le au pentru a intra în legalitate în raport cu diversele organisme ale statului. Interesant este faptul că în ciuda atâtor și atâtor obligații pe care le au, directorii de la „privat” nu au ridicat absolut nicio problemă, parcă resemnându-se în fața noianului de hârtii pe care trebuie să le întocmească. Inclusiv dacă își doresc să organizeze excursii cu elevii lor sau orice alte ieșiri în afara unităților, au obligația de a întocmi un dosar ce cuprinde pe puțin cinci hârtii.Le-a mai fost pusă în vedere creșterea vizibilității activității prin organizarea, în luna martie 2015, a unui târg de oferte dedicat exclusiv unităților școlare private, a unui simpozion științific cu invitați din țară, dar și a unui festival cultural.La finalul „consfătuirii”, la care speram să vedem mai multă… agitație constructivă, am încercat să aflăm de la prof. Nicoleta Savu câte dintre unitățile de învățământ privat sunt acreditate și câte sunt autorizate. Sau dacă profesorii de la învățământul de stat pot preda și în instituțiile private. Din păcate, ne-am lovit de un invariabil răspuns: „Vă rog să mă înțelegeți că nu pot să fac declarații presei. Luați legătura cu consilierul de imagine al Inspectoratului Școlar Județean”. De altfel, același răspuns l-am primit și atunci când am încercat să aflăm, în urmă cu două săptămâni, care este opinia prof. Savu în legătură cu alegerile „la vârf” în consiliile școlare ale elevilor. „Vă rog să vă adresați consilierului de imagine!”. Din postura de director al Grădiniței „Perluțele Mării”, prof. Savu a colaborat excelent cu presa constănțeană, dar se pare că o dată ajunși acolo, la sediul din str. Mihai Eminescu, unii inspectorii nu mai au curaj să se exprime, iar consilierul de imagine trebuie să fie un fel de… factotum.În cele din urmă, am aflat de la consilierul de imagine, prof. dr. Cristina Ivan, care este și inspector școlar de limba română, că profesorii au dreptul să predea și la stat, și la privat, la plata cu ora. În schimb, de anul acesta, profesorii care predau în unitățile private nu se mai pot transfera la catedrele de la „stat” decât în urma susținerii concursului național.