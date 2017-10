Îi bate Doamne-Doamne?

Ce se întâmplă cu elevii care nu mai vor să facă ora de Religie

Teoretic, de astăzi ar fi trebuit să se încheie tevatura creată în jurul orei de religie și să intre în vigoare decizia Curții Constituționale a României cu privire la participarea sau neparticiparea elevilor la această oră.În urma ședințelor pe care le-au avut învățătorii și diriginții cu părinții, toată lumea înțelesese că din acest semestru se va întâmpla „minunea” și cei care nu mai vor nu mai participă.Până vineri la ora 12 au fost introduse în baza de date 2.082.476 de cereri de înscriere la ora de Religie, în condițiile în care 2.364.838 de elevi au această disciplină opțională în oferta educațională.Și totuși, întrebat, vineri, cu prilejul vizitei la Constanța, ce vor face elevii care nu au solicitat să participe la această oră, ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a reușit să zăpăcească definitiv subiectul, în final concluzionând că ar fi posibil ca profesorii de religie să devină insuficienți.„La începutul anului școlar 2014-2015, a existat un număr important de elevi care și-a manifestat în mod expres dorința de neparticipare la orele de religie. Nu vreau să vă răspund printr-o întrebare ce au făcut acești elevi, pentru că nu ar fi fair play din partea mea, dar o să vă răspund foarte clar și, pretind, foarte logic.După interogarea sistemului, următorul pas este să vedem sub ce formă va fi implementată decizia 669 a Curții Constituționale la nivelul Legii 1 a educației naționale. După ce vom avea formularea exactă din lege, care cade în sarcina Parlamentul, Ministerul Educației va veghea la respectarea legii și la implementarea ei. Pe cale de consecință, vom avea o metodologie de derulare a orelor de religie, în care vor fi incluse și aceste precizări (adică ce vor face elevii care nu au solicitat Religia - n.r.). Nu are niciun sens să ne ante-pronunțăm înainte de a vedea cum arată la nivelul Legii 1 implementată decizia CCR. Etapele sunt succesive: interogarea sistemului, implementarea deciziei la nivelul Legii 1, după care metodologia de derulare a orelor. După care este sarcina noastră să răspundem la mai multe întrebări. Deocamdată, nu știm, dar poate în lege va exista precizarea că opțiunea se face o dată pe ciclu și numai la începutul anului școlar și atunci nu mai este important punctul de vedere al ministerului. Altfel facem supoziții și mergem pe mai multe scenarii. S-ar putea ca în acest ritm al opțiunilor pentru participarea la ora de religie la finele perioadei să constatăm că numărul de solicitări este mai mare decât al celor care participau la începutul acestui an școlar și să constatăm că temerea noastră că vor fi afectate normele celor 6.200 de profesori de religie, din care 4.200 titulari, nu este justă și nu mai sunt suficienți pentru numărul de ore. Asta nu ar fi decât o dovadă că am creat din nou o problemă…”, a lămurit situația ministrul Cîmpeanu.Așadar, în acest an școlar nu va interveni nicio modificare în ceea ce privește ora de religie și rămâne de văzut ce se va întâmpla în anul școlar viitor.