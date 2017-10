Ce se ascunde în spatele terorii de la Vulturu

1

Ceata la mal ...

Situatia este inca prea tulbure la scoala de la Vulturu . Adica , la o scoala cu 84 de elevi , au aparut atatea probleme , doar pentru ca politicul si-a bagat coada otravita ? Sau mai sunt si alte elemente care ne arata ca adevarul e undeva pe la mijloc , sau ca problema fundamentala este a sistemului ticalosit , pe care pedeleii l-au dus la extrem ? Acolo este o situatie ciudata , in sensul ca , exista doar un singur titular , iar celelalte cadre didactice , suplinitoare , ori au fragmente de norma , ori sunt pensionare , foste colege de-ale mamei primarului , care si ea , mai activeaza inca . Iar ISJ-ul , interesat sa-si plaseze activistul ca sef de scoala , pentru a-i umfla CV-ul si pentru a ajuta partidul in teritoriu , a actionat pompieristic , ca si in alte cazuri . Asta ne arata cat de rupti de realitatea satului , sunt politrucii de la ISJ , si cat de grava este situatia invatamantului rural , in conditiile in care , legile invatamantului si administratiei publice locale , nu sunt complementare si nici armonizate cumva . Ca scoala nu are performante , se stie . Dar sa impui un director , doar pentru ca este pedelist , este o mare idiotenie a numitei Aliss Andreescu , desi primarul , in acelasi mod gresit , a insistat pentru altcineva , agreat de el . Ideea ca o scoala poate fi o anexa a primariei , iar ca cea mai toxica institutie a sistemului , precum ISJ-ul , are dreptul sa-si verse laturile , in functii de conducere , este profund gresita . De asemenea, folosirea elevilor si de catre unii si de catre celalti , ca masa de manevra , este periculoasa , mai ales , cand si parintii , mai putin instruiti , sunt atrasi intr-o hora fara sfarsit , care va pune , cu temei , capac performantei educationale . La Vulturu , nu s-a vazut implicarea prefectului , care avea obligatia , sa impuna macar , respectarea idealului educational , daca nu a legii . Dar si prefectul , cu dezamagire o spun , isi consuma timpul facand campanie electorala ieftina pentru un partid consumat si nu intelege ca persoana sa ar fi produs , nu liniste , cum vor unii , ci coerenta , intr-o instititie precum o scoala , o primarie , un inspectorat minat de coruptie ...