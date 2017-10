Ce scrisori intime primeau doctorii în urmă cu 100 de ani

Sâmbătă, 11 Octombrie 2014.

Dr. Eraclie Sterian edita în urmă cu mai bine de 100 de ani o carte foarte interesantă intitulată „Educația sexelor” și din care am mai ilustrat cu ceva timp în urmă cât de mult valora virginitatea fetelor la începutul secolului XX. O lucrare care ar putea folosi oricărui tânăr din zilele noastre, care „fură” de pe internet informație despre viața lui sexuală și eventualele curiozități sau tulburări. Dincolo, însă, de valoarea sa informațională, cartea ilustrează, prin intermediul unor scrisori, fapte de viață de un real dramatism, solicitându-i-se dr. Sterian soluții la probleme grave ivite în căsnicii.vi-l adresez e: sunt nenorocită. Bărbatul meu a plecat în călătorie acum două luni și urmând a se înapoia la… mă face să tremur gândind la această zi. Ca o nenorocită ce sunt, m-am luat după îndemnul unei false prietene și am păcătuit, iar ca și consecință am căpătat o blenoragie care de vreo 15 zile curge cu abundență. N-am luat nicio măsură deoarece n-am știut ce este, până nu mi-a spus altcineva. Tot ceea ce mă îngrijește e că fiind știută ca femeie cinstită și cum sunt cunoscută de mai toți doctorii cu cari bărbatul meu are legături de prietenie, nu îndrăznesc să mă arăt la niciunul. Afară de aceasta sunt însărcinată în a șaptea lună. Vă rog, ce să fac ca să pot să mă vindec fără să periclitez viața fătului. Ce spălături pot face și ce dietă să urmez ca să scap de rușine. Mi-e teamă că nu voi putea să mă lecuiesc până la epoca nașterii și știu că pe copil în acest caz îl pândește un inamic teribil: oftalmia. În numele cerului și pentru scăparea a două victime (eu și viitorul copil) învățați-mă ce să fac și cum să procedez să ies cu fața curată din această nenorocire.Mulțumesc din suflet, Nenorocita”.