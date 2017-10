Ce şcoli constănţene mai înscriu copii

Anul școlar 2012-2013, înaintea startului

Ce școli constănțene mai înscriu copii

Săptămâna aceasta, mulți dintre părinții de boboci, fie că vorbim de clasa pregătitoare sau clasa I, încearcă să afle în ce clase vor fi copiii lor, eventual colegi de grădiniță care se regăsesc și în catalog la școală, dar și diverse alte informații care până acum n-au putut fi accesate. Din păcate, unii dintre ei au sesizat redacției „Cuget Liber” că nu se găsesc pe lista școlii unde s-au înscris și că și-ar dori să se transfere. Recunosc că nu au mers să-și valideze fișa de înscriere și atunci calculatorul i-a repartizat la școala de circumscripție, iar acum sunt disperați că nu mai pot face nimic.„Doar dacă se mai retrag copii în timpul semestrului“Am încercat să aflăm de la directorii de unități de învățământ ce șanse mai există să fie primiți copiii repartizați de calculator.La Școala „Dan Barbilian”, prof. Mihaela Stan, noul director, a declarat că, la ora actuală, cele trei clase pregătitoare au efectivele complete și nu se mai pot face înscrieri. „Am avut un caz mai special cu un copil ai cărui părinți s-au mutat de la București în sectorul nostru și atunci am fost nevoiți să acceptăm transferul”.La Școala „Gheorghe Țițeica”, prof. Aneta Dragnea afirma că la clasa pregătitoare sub nicio formă nu se mai pot primi copii. În schimb la clasa I ar mai exista câteva locuri.Prof. Doinița Panici, directorul Școlii nr. 37, spunea că cele patru clase sunt complete și nu mai permit alte modificări. „Poate doar pe parcursul anului școlar dacă mai pleacă unii elevi”. Nici la Școala „Dimitrie Cantemir”, conform spuselor prof. Iris Sarchizian, director nu mai pot fi înscriși copii.În schimb, la Școala „Aurel Vlaicu”, directorul Marilena Ionescu declara că părinții au făcut unele permutări și chiar s-au mutat copii de la pregătitoare la clasa I, așa încât aici se mai pot înscrie copii la clasa pregătitoare. „Avem personal încadrat titulari, orele de curs se desfășoară într-un singur schimb, așa încât le asigurăm bobocilor condiții deosebite de studiu. Măsuțele au fost comandate într-un număr mai mare așa încât nu există probleme dacă cineva vrea să se înscrie la noi”.În aceeași termeni ne-a vorbit și prof. Paraschiva Mastacan, director Școala „Dr. C. Angelescu”: „Asociația de părinți a școlii noastre a realizat în această vară investiții importante pentru siguranța copiilor. A fost instalat sistem de acces securizat în școală, s-a încheiat contract cu o firmă de pază pentru monitorizare, iar conducerea școlii a instalat camere web pe holuri”.E foarte adevărat că cele patru etape ale înscrierii copiilor în clasa pregătitoare au reușit să-i bulverseze pe părinți, care ne-au spus că au fost foarte dezamăgiți de telefonul verde instituit de Inspectoratul Școlar Județean Constanța și la care au sunat în repetate rânduri fără a găsi pe nimeni la celălalt capăt. „Ne-ar fi fost de mare ajutor câteva informații ca să nu ne trezim acum, în al doisprezecelea ceas, cu dosarul copilului în mână, căutând o soluție salvatoare!”, este apelul disperat al unei mămici al cărei copil nu este înscris nicăieri și pentru care școlile disponibile se află la mulți kilometri de casă.