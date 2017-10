Ce riscă cei şase profesori implicaţi în fraudarea Bacalaureatului

Ce riscă cei șase profesori implicați în fraudarea Bacalaureatului

În urma celor trei cazuri de fraudă depistate prin vizionarea înregistrărilor la sesiunea de toamnă a Bacalaureatului 2013, șase profesori au făcut subiectul unor anchete care vineri, 13 septembrie, ajung pe biroul Direcției Juridice a Ministerului Educației Naționale.Au fost cercetați disciplinar, de către o comisie a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Elena Șerbănescu și prof. Teodora Rusu, care au fost în comisia de supraveghere la Liceul „Lazăr Edeleanu” Năvodari, prof. Florina Marin și prof. Ionela Mateiciuc - Liceul Economic Mangalia și prof. Gabriela Lefter și prof. Maria Țuțuianu - Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” din Constanța.Întrebat direct dacă acești profesori se vor întoarce la catedră începând cu 16 septembrie, inspectorul școlar general Răducu Popescu a răspuns: „Dacă ar fi după părerea mea, acele cadre nu că ar fi suspendate, dar ar fi eliminate categoric, chiar dacă mai au un an până la pensie sau sunt de un an în sistem, pentru tot restul vieții din sistemul de învățământ. Nu discutăm despre lucruri interpretabile, ci despre lucruri filmate și dovedite. Noi vom propune consiliilor de administrație din școlile cu care dânșii au contract să hotărască conform metodologiilor în vigoare. Nu Inspectoratul Școlar este cel care are contract cu cadrele respective”.Ca urmare a insistenței reprezentanților presei de a afla cât de… „toleranță zero” este atitudinea ISJ Constanța față de cele întâmplate și care au făcut înconjurul României, prof. Diana Alina Codreanu, inspector resurse umane, a adăugat: „În ceea ce privește instituția publică Inspectoratul Școlar, a merge către Codul Penal depășește cadrul. Ce poate face ISJ este să analizeze și să transmită compartimentului juridic al MEN, care vine și lămurește situația în sensul în care aceste fapte au premize să se încadreze în disciplinar sau în penal”.