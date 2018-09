Ce puteți face la sfârșit de săptămână. Blake Lively vă face "O simplă favoare"

Aveți chef de-un film și nu știți la care dintre ele să mergeți? Cinema Cityplex Tomis Mall vă face câteva sugestii. „O creatură delicată”, cu Boris Kamorzin, Valeriu Andriuță, Liya Akhedzhakova, Vasilina Makovceva vă redă povestea unei femei care trăiește singură la marginea unui sat din Rusia. Într-una din zile, coletul pe care îl expediase către penitenciarul unde este închis soțul ei, îi este returnat acasă cu eticheta „retur la expeditor”. Bulversată și neînțelegând ce se petrece, femeia nu are încotro și pornește la drum către închisoarea aflată într-o regiune foarte îndepărtată a țării, determinată să ceară explicații acolo. Așa începe lupta pe care trebuie să o ducă cu închisoarea, care se dovedește a fi o fortăreață imposibil de pătruns, un loc unde forțele care hrănesc răul în societate nu se odihnesc niciodată. Înfruntând violențe și umilințe, protagonista pornește într-o căutare disperată a dreptății.„O simplă favoare” este un alt film la care v-ați putea duce. Pelicula îi are în distribuție pe Blake Lively, Anna Kendrick, Eric Johnson.Bazat pe un roman al scriitoarei Darcey Bell, „O simplă favoare” urmărește povestea lui Stephanie, o vloggeriță care încearcă să descopere adevărul din spatele dispariției bizare a celei mai bune prietene. Stephanie Ward, mamă și vloggeriță, este cea mai bună prietenă cu fermecătoarea Emily Nelson, o casnică care are o preferință aparte pentru costume personalizate și martini.Într-o zi, Emily o roagă pe Stephanie să-i ia fiul de la școală, însă aceasta dispare în mod misterios, iar după zile de căutări, este găsită în cele din urmă moartă. Încercând să dezlege misterul morții ei, Stephanie începe să sape mai adânc în secretele lui Emily, ajungând să se întrebe cât de bine o cunoștea pe cea mai bună prietenă a ei.În căutarea adevărului i se alătură Sean, soțul lui Emily, alături de care traversează o poveste plină de trădări și răsturnări de situție. Pentru iubitorii filmelor horror și aventuri, „Predator 4” îi va aduce în fața dumneavoastră pe Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Jacob Tremblay, Thomas Jane.Din cele mai îndepartate colțuri ale universului până în pădurile din sudul Georgiei, vânătoarea se întoarce în noua serie „Predatorul”, o reinvenție explozivă sub marca Shane Black. Acum, cei mai periculoși vânători din univers sunt mai puternici și mai letali ca niciodată. Doar o echipă fără căpătâi de foști soldați și un profesor specializat în biologia evoluționistă pot preveni sfârșitul rasei umane.Și pelicula „Trei surori adorabile”, cu Sabrina Ouazani, Alice David, Charlotte Gabris, Barbara Probst, Ouidad Elma poate fi o alegere bună. Timp de o sută de minute, Lauren, o tânără seducătoare de 29 de ani, încearcă să pătrundă în lumea modei pariziene și nu ratează nicio serată organizată în oraș. Olivia are 28 de ani, e psihorigidă și are două obsesii: să salveze afacerea cu dulciuri a părinților și să-și găsească bărbatul ideal. La 26 de ani, Salma, entuziastă profesoară de istorie, încă locuiește cu mama ei, la perferie.Drumurile lor par a fi cum nu se poate mai diferite, dar într-o zi ele se întâlnesc. Tatăl pe care nu l-au cunoscut niciodată le lasă moștenire un minunat apartament în Paris. Din nefericire, pentru cele trei surori, conviețuirea va fi ca o bombă cu ceas. De ce? Veți afla dumneavoastră vizionând filmul.