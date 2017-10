Ce propune Constanţa pentru "Harta patrimoniului rănit"

Ce propune Constanța pentru "Harta patrimoniului rănit"

Directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Gabriel Custurea, s-a arătat rezervat față de inițiativa vicepreședintelui Comisiei pentru cultură a Parlamentului European, Mircea Diaconu, care a anunțat, recent, demararea proiectului on-line„Harta patrimoniului rănit“.Proiectul urmărește promovarea siturilor importante din România. Europarlamen-tarul Mircea Diaconu a anunțat că, pe pagina sa web, va publica, luna viitoare, modalitatea în care se pot accesa bani de la Comisia Europeană pentru salvarea moștenirii culturale.„Totul sună foarte european! Din ce am văzut eu până acum, am senzația că tot pe spinarea noastră se vor face toate aceste situri. Ideea unui proiect este minunată, dar ideal ar fi să fie consultați specialiștii din minister, oamenii care se pricep și știu despre ce este vorba”, a replicat directorul Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Gabriel Custurea.Șeful muzeului a spus că promovarea siturilor este o idee extraordinară, dar există riscul ca această hartă să se vadă în întregime neagră, având în vedere că toate siturile noastre stau să cadă.„Poate în zona Transilvaniei această moștenire culturală să arate mai bine și spun asta gândindu-mă la faptul că acolo s-au mai primit ajutoare de la comunitățile din Germania. Majoritatea acestor situri sunt prăbușite sau stau să cadă!”, a subliniat Gabriel Custurea.Sătul de vorbe și proiecte, Custurea a ținut să amintească Edificiul Roman cu Mozaic, Mormântul Pictat, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, Termele Romane, la care trebuie urgent făcute lucrări de anvergură. În opinia lui, întreg situl Tomis trebuie refăcut. „Ne cad bucăți în cap din Edificiul Roman cu Mozaic!”, a subliniat șeful muzeului.De mai bine de 20 de ani, în județul Constanța se face conservare, restaurare, dar după rețeta românească. Puțin într-un an, o altă cârpeală peste cinci ani, toate sunt lucrări făcute în limita unui anumit buget. Unice în lume, aceste situri întinse în lungul și-n latul Dobrogei atestă perioadele glorioase ale zonei. Chiar dacă stăm pe o bogăție culturală de neimaginat, multe dintre aceste cetăți se descompun, cad în fața noastră, în timp ce autoritățile dorm sau nu găsesc soluții.Chiar și așa, la Capidava, au început, zilele trecute, lucrările de restaurare, de consolidare, iar la sfârșitul anului în curs se vor vedea și rezultatele. Și la Enisala s-au făcut o serie de lucrări, dar este de continuat și aici proiectul.