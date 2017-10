Ce probleme ascunde învăţământul constănţean

1

invatamant

Sunt mama unui copil . este in clasa a 5 a. Eu sunt de acord cu acele culegeri, despre care se tot vorbeste , din simplu motiv ca manualele nu cuprind mai nimic. Uitati-va prin ele! Eu, la 50 de ani, pot sa-mi ajut copilul la matematica si la romana, desi au trecut atatia ani. Asta inseamna ca eu am avut si manuale si profesori de exceptie. In ceea ce priveste materia incarcata, eu cred ca se exagereaza. Rezultatele la evaluari o spun. Ce cred eu ca-i gresit in invatamantul actual, este ca se dau prea usor note de 10. Tot gresit este si folosirea calificativelor pana in clasa a 5 a. In privinta concursurilor, nu sunt de acord cu variante de raspuns. Copilul meu a participat la multe concursuri cu plata. la concursul de matematica "Fii inteligent la matematica", editura Nomina, el a fost singurul din clasa care a luat punctaj maxim. In cadrul acestui concurs, problemele trebuiau sa fie rezolvate foarte detaliat. Deci, din 5 clase de clasa a 4 a, doar 5 elevi au luat premiu. La concursul" Tomis", cei care nu s-au meditat, n-au avut nici o sansa.