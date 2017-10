Ce premiere pregăteşte Teatrul pentru Copii şi Tineret

Ce premiere pregătește Teatrul pentru Copii și Tineret

Dincolo de parteneriatul pe care Teatrul pentru copii și tineret din Constanța l-a semnat recent cu Inspectoratul Școlar Județean, această instituție se poate mândri cu o maximă popularitate în rândul preșcolarilor și școlarilor.Ca dovadă, săptămâna aceasta, ultima premieră din luna noiembrie 2012 - „Povestea porcului” - a fost solicitată în trei reprezentații.„Agenda noastră este stabilită împreună cu unitățile de învățământ și de aceea se repetă spectacolele. Acum, în urma semnării acestui parteneriat, grădinițele sau școlile care nu au venit niciodată la teatru și care se mulțumeau cu mici trupe ambulante de teatru de amatori vor fi obligate să prevadă o deplasare într-o sală de spectacol cu transport pe care îl asigurăm noi gratuit. Iar la sfârșit de an școlar, împreună cu Inspectoratul Școlar vom realiza o analiză a instituțiilor educaționale care au participat la acest proiect comun. Eu am vrut demult să fac acest lucru, dar nu am găsit deschiderea necesară la Inspectoratul Școlar. Acum salut acest protocol care e reciproc folositor. Până la urmă noi existăm pentru că cetățenii plătesc taxe și impozite pentru a-și instrui copiii”, a declarat directorul acestei instituții lect. univ. dr. Vasile Gherghilescu.În ceea ce privește proiectele pentru anul 2013, același interlocutor a declarat că deși repetițiile s-au încheiat în luna decembrie anul trecut, premiera oficială a spectacolului „O noapte furtunoasă”, după I.L. Caragiale, în regia lui Mihai Constantin Ranin, este programată pentru sfârșitul lunii acesteia.„Când ne permitem, facem și spectacole pentru tineret. Dacă în anii anteriori am avut montări după Alecsandri - «Piatra din casă» și «Rămășagul», de data aceasta am ales Caragiale și pentru că în 2012 a fost sărbătorit”.Tot pentru segmentul tineret, teatrul mai are în repertoriu „Visele”, „Soțul păcălit” de Moliere, „Turandot”. Întrebat de ce nu s-au mai jucat piesele amintite, directorul Gherghilescu a motivat că au plecat actori din distribuția inițială și ar fi presupus înlocuiri:„Echipa s-a restrâns foarte mult în urma restructurărilor masive, iar criza aceasta ne-a adus în imposibilitatea de a juca anumite spectacole. Pe co-laboratori nu te poți baza foarte tare, întrucât ei vin când pot. Ori eu, fiind un teatru de repertoriu, trebuie să am o certitudine că pot programa când școala dorește acest spectacol”.Tot la capitolul premiere, același interlocutor ne-a dezvăluit că în paralel, a dat drumul la producție pentru un spectacol cu marionete clasice, după binecunoscuta poveste „Spărgătorul de nuci”.„Chiar acum se lucrează în ateliere păpușile și probabil că spre sfârșitul lunii februarie, cel târziu prima săptămână din martie, va avea loc premiera. Va fi un spectacol foarte, foarte frumos, care sigur o să placă celor mici”.După discuția pe marginea bugetului alocat în anul 2013 pentru cultură, directorul Teatrului pentru Copii și Tineret a promis că va putea face publice proiectele sale cu privire la alte premiere.