Ce poate face şcoala pentru buna convieţuire interetnică din Balcani

Ce poate face școala pentru buna conviețuire interetnică din Balcani

Ieri, Liceul de Turism „Concord” a găzduit activitatea metodică a profesorilor de limbă engleză din Constanța, organizată de Inspectoratul Școlar Județean. În cadrul acțiunii de perfecționare profesională a cadrelor didactice, lecția metodică a fost susținută, cu ajutorul mijloacelor moderne de instruire, de profesoara Maria Halep din cadrul Liceului „Concord”. „Avem o foarte bună colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean și vom găzdui și pe viitor acțiunile destinate creșterii calității educației” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, dr. în economie Dumitru Costea, președintele Fundației Cultural - Științifice „Concord”, care patronează instituția de învățământ. Fundația și Liceul de Turism „Concord” au o deschidere largă spre spațiul educațional, cultural și științific intern și internațional. „Am încheiat Parteneriatul România – Bulgaria, care se referă la Dobrogea de Nord și de Sud. Din el fac parte, alături de liceul nostru, Colegiul Național „Mircea cel Bătrân”, din Constanța, Colegiul „Spiru Haret” din Tulcea, Liceul de Artă „N. Vaptarov”, din Silistra și Liceul „P.R. Slaveikov”, din Dobric (Bulgaria). În cadrul acestei forme de colaborare, vor fi promovate valorile bunei conviețuiri interetnice, ale multilingvismului în spațiul dobrogean și dezvoltarea transfrontalieră. Vor fi organizate activități culturale, științifice, pe linie de învățământ, schimburi de experiență și altele. O delegație din Bulgaria a fost prezentă la noi, la Constanța. La rândul nostru, am fost prezenți la Albena, unde a fost înființată Nouvelle Université Bulgarie, în colaborare cu Univer-sitatea de Turism, din Toulouse (Franța). De asemenea a fost organizat Colegiul preuniversitar BTS (care acordă brevetul pentru turism superior, sub egida Ministerului Educației din Franța și al instituției similare din Bulgaria). Ni s-a propus un astfel de parteneriat, pentru pregătirea în meseriile specifice din turism. Am încheiat un parteneriat cultural cu Primăria Dobric. În cadrul lui vor avea loc manifestări culturale în lunile mai și septembrie 2009, la care vor participa macedoneni din Bulgaria, Grecia, Albania, Macedonia și România. De asemenea, va avea loc un festival interetnic, la care vor participa turci, tătari, greci, armeni, în care vor fi promovate cântecul și dansul din Balcani. Cu sprijinul maestrului Parnica, fundația noastră va organiza un ansamblu de cântece și dansuri. Tot în cadrul schimburilor culturale, interne și internaționale, vom organiza șezători literare, zile ale poeziei. Pentru a sprijini dezvoltarea acestor parteneriate, vom accesa fonduri europene” – a declarat Dumitru Costea.