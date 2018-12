Ce piese puteţi urmări la teatru, în acest week-end

Ce piese puteți urmări la teatru, în acest week-end

Teatrul de Stat Constanța (TSC) vă îmbie în acest week-end cu două titluri. Astfel, sâmbătă, 15 decembrie, de la ora 19.00, spectatorii sunt așteptați la comedia romantică „Desculț în parc”, de Neil Simon.Aceasta este, practic, o poveste de dragoste cu un cuplu de tineri căsătoriți care învață să-și trăiască și să-și păstreze dragostea. Altfel spus, publicul se va afla în fața unei povești fermecătoare, în care, un cuplu de tineri căsătoriți, o soacră, un vecin excentric încearcă, fiecare în felul lor, să demonstreze că viața trebuie trăită în prezent și că a merge desculț în iarbă este o clipă de care trebuie să te bucuri neapărat.Din distribuție fac parte: Florina Stănculeț, Tani Ștefu, Nina Udrescu, Liviu Manolache și Gelu Ciobanu. Regia artistică poartă semnătura lui Liviu Manolache, iar scenografia a fost realizată de Eugenia Tărășescu Jianu.Duminică, 16 decembrie, este tot zi de râs. De la ora 19.00 va avea loc, pe scena TSC, ultimul spectacol din acest an, „Cea mai frumoasă soție”, o piesă ce a văzut lumina zilei sub semnătura lui Mihai Constantin Ranin, directorul Teatrului „Tony Bulandra” din Târgoviște, căruia îi aparțin atât regia, cât și scenografia și ilustrația muzicală.Reprezentația amintită este o comedie de situație din lumea burgheziei pariziene, în care intriga se țese în jurul unei preafrumoase femei, curtate de toți bărbații din jurul ei. De precizat că spectacolul nu este recomandat minorilor cu vârsta sub 14 ani.Eugène Labiche (1815 - 1888) era considerat de admiratorii săi egalul lui Moliere, comediile lui fiind mai complexe și mai puțin grosiere decât multe alte producții de același gen.„Dintre toate personajele care mi-au ieșit în cale și pe care viața mi le-a oferit, am selectat burghezul. Prin excelență mediocru, atât în viciile, cât și în virtuțile sale, el se află la jumătatea drumului dintre erou și ticălos, dintre sfânt și desfrânat”, spunea dramaturgul, referindu-se la opera sa.Pe scenă vor urca: Florina Stănculeț, Liviu Manolache, Nicodim Ungureanu, Andrei Cantaragiu, Remus Archip, Andu Axente, Luiza Martinescu, Adrian Dumitrescu, Alexandru Iacov, Laura Crăciun, Diana Vieriu, Cosmin Mihale și Gelu Ciobanu.