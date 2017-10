Ce părere au elevii despre simularea la română

La patru ani de la ultima simulare a evaluării naționale a elevilor de clasa a VIII-a, ieri, s-a reluat din nou o rundă, prima programată fiind la limba și literatura română.Din cele 10 variante de subiecte elaborate pe plan local de o comisie coordonată de Inspec-toratul Școlar Județean Constanța, ieri a fost extrasă varianta cu numărul 7. Conform celor afirmate de prof. Alina Lungu, inspector școlar de specialitate limba și literatura română, subiectele pot fi considerate de nivel mediu, ele fiind în conformitate cu varianta postată de Ministerul Educației pe site-ul oficial, în data de 31 octombrie.La subiectul I, au avut ca text suport poezia „Amiază” a lui Nechifor Crainic, cu cinci cerințe, precum și o compunere de 150-250 de cuvinte în care să explice semnificația titlului.La subiectul II, au avut ca text suport un articol din revista „Formula AS”, pe baza căruia s-au formulat șase cerințe, iar pornind de la textul citat să formuleze o compunere narativă. „Probabil că le-a fost mai greu la partea descriptivă”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Lungu. S-ar părea că au existat și câteva mici chichițe la funcțiile sintactice și părțile de vorbire.„N-am avut niciun stres!“Cu puțin înainte de ora 14, oră la care expira timpul alocat simulării la română, am stat de vorbă cu un grup de elevi din clasa a VIII-a A de la Școala gimnazială „Ion Jalea”.Întrebați cum li s-au părut subiectele, toți cei șapte băieți ne-au declarat în cor: „Foaaaarte grele!”. În opinia lor, cele mai grele au fost punctele 5 și 6 ale subiectului II, în care li se solicita să precizeze felul predicatelor din ultima frază a textului din revista „Formula AS”, respectiv să transcrie din text două propoziții aflate în raport de coordonare. Unul dintre ei, cu toate că văzuse cu o zi înainte subiectul postat pe site-ul oficial al Ministerului Educației și recunoaște că cel de ieri era asemănător, ne-a declarat senin că nu a făcut altceva decât să copieze textul din „Formula AS” pe foaia de examinare, „asta așa, ca să nu dau pagina goală”. Întrebat la ce liceu speră să ajungă prin repartizare computerizată, a refuzat să ne răspundă.Ne-au declarat că n-au avut niciun stres, pentru că știu că notele nu se trec în catalog. În schimb, sunt convinși că această simulare le va folosi pentru vii-toarea pregătire a evaluării națio-nale din luna iunie a anului viitor.Într-adevăr, conform metodolo-giei de desfășurare a evaluării naționale, notele obținute la aceste simulări nu sunt prevăzute a fi trecute în catalog. Elevii cu care am stat de vorbă aflaseră, însă, că se trec doar notele mari. Ba chiar unul dintre ei auzise că la Școala gimnazială „Dan Barbilian” s-a anunțat că vor fi trecute toate notele.Pentru a afla lămuriri, am întrebat-o pe prof. Alina Lungu, care a afirmat că decizia de trecere sau nu a notelor în catalog rămâne la latitudinea fiecărei școli: „Mai importante vor fi concluziile pe care le vom trage la finalul simulării, atunci când profesorii vor ști ce plan de măsuri remediale se impune”.Din totalul estimat de 6.191 de elevi constănțeni de clasa a VIII-a care ar fi trebuit să se prezinte la simulare, au absentat 363.v v vMâine, este prevăzută simula-rea la matematică, iar pe 12 de-cembrie, vom afla rezultatele finale în urma primei etape. Cea de-a doua simulare este prevăzută în semestrul al doilea, când și elevii claselor a XII-a se vor confrunta cu o simulare a bacalaureatului 2013.