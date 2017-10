Ce meserii se pot învăţa şi la ce licee

Din ciclul "Meserie te halesc"

Ce meserii se pot învăța și la ce licee

Faptul că programa școlară parcursă de liceeni este ruptă de realitatea de la… bancul de lucru nu mai este o surpriză pentru nimeni.Plecând de la truismul că una înveți în școală și alta te așteaptă la muncă, începând cu anul școlar 2012-2013, se reintroduce învățământul profesional, bazat pe 75% practică și doar 25% pregătire teoretică. Orice absolvent de clasa a IX-a poate alege să urmeze doi ani de pregătire profesională, după care se poate întoarce pe băncile de la seral ale liceului, pentru a ajunge să înfrunte Bacalaureatul.O noutate este că, la nivelul județului Constanța, s-a reușit deja, cu sprijinul agenților economici, adaptarea programei școlare astfel încât, la terminarea celor doi ani de pregătire profesională, tinerii să fie complet pregătiți pentru ocuparea unui loc de muncă în domeniul ales.Ucenicii auto, căutați de firmele constănțeneIeri, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a „provocat” o întâlnire cu beneficiarii învățământului profesional, în speță agenții economici din Constanța care vor colabora cu viitorii elevi de la profesională. Din păcate, invitației a răspuns doar un singur agent economic, Cardinal Motors, reprezentat de Liviu Bârsan, consilier de garanții în cadrul companiei. Acesta a declarat că există o colaborare foarte bună între compania pe care o reprezintă și grupele de elevi de la Grupul Școlar „Dimitrie Leonida” care vin să facă practică la ei.„În perioada de boom a pieței auto, adică între 2006-2008, pe piața auto din Constanța chiar s-a simțit lipsa personalului pregătit, al ucenicilor. Viitorii mecanici îi alegem din grupele de elevi. În fiecare an, unul sau doi mecanici au fost aleși din foștii ucenici”, a afirmat Liviu Bârsan.O programă școlară învechităReprezentantul dealerului auto a vorbit despre evoluția deosebită pe care a avut-o în ultimii ani industria auto, în special în ceea ce privește tehnologia informațională și a subliniat motivul pentru care compania s-a implicat în modificarea programei școlare curente.„O problemă pe care am obser-vat-o la unitățile de învățământ a fost că programa școlară rămăsese foarte mult în urmă. Elevii erau pregătiți după tehnologii de acum 20 de ani, numai că, în domeniul auto, lucrurile au evoluat foarte rapid, mai ales în ultimii zece ani. Prin programul acesta, am încercat să modificăm programa școlară”, a mai declarat Liviu Bârsan.Ucenicii Cardinal Motors ar putea adăuga, în viitor, chiar și o nouă denumire în nomenclatorul meseriilor.„Acum, specialiștii noștri nu se mai numesc mecanici, se numesc mecatronici, pentru că în domeniul auto tehnologia informatică își pune puternic amprenta”, a adăugat Liviu Bârsan.Profesii pentru toate nevoileProf. dr. Aliss Andreescu, inspector școlar general, a declarat că se află în negocieri cu agenții economici referitoare la modificarea acelor aspecte din programa școlară care sunt considerate învechite, astfel încât cei care își vor alege anumite meserii să beneficieze de informații de ultimă oră din respectivul domeniu și să aibă acces la tehnologii actuale.„Faptul că s-a realizat o programă nouă, reactualizată, cu tot ce se cere, este un lucru extraordinar. Acest lucru a fost posibil în conformitate cu prevederile curriculumului local, fără a mai fi nevoie de alte aprobări”, a mai declarat Aliss Andreescu.Oferta de meseriiConform proiectului planului de școlarizare la învățământul pro-fesional de zi, iată câteva dintre calificările pe care le pot obține absolvenții celor doi ani: instalator instalații tehnico-sanitare și de gaze sau confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice (la Colegiul Tehnic Tomis), frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist (Grup Școlar Economic „Virgil Madgearu”), ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație (la Colegiul Tehnic Pontica, Grupul Școlar „Virgil Madgearu”, Colegiul Economic Mangalia, Liceul „Jean Dinu” Adamclisi), mecanic auto sau tinichigiu vopsitor auto (Grupul Școlar „Dimitrie Leonida”), sudor (la Grupul Școlar „Dragomir Hurmuzescu”, Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu”, ambele din Medgidia, Grupul Școlar „Ion Bănescu” Mangalia, Grupul Școlar Industrial Energetic Cernavodă și Grupul Școlar „C.A. Rosetti”), preparator produse din carne și pește (Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu), lăcătuș mecanic prestări servicii (Grupul Școlar „Dragomir Hurmuzescu”), electrician exploatare joasă tensiune (Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” Medgidia), horticultor (Colegiul Agricol Poarta Albă), lăcătuș construcții navale (Colegiul Tehnic de Marină „Al. I. Cuza” și Grupul Școlar Industrial „Ion Bănescu” Mangalia, care mai califică și tubulator naval), lucrător în agroturism (Liceul Teoretic Băneasa), cofetar-patiser (Colegiul Dobrogea Castelu), agricultor culturi de câmp (Grupul Școlar Topraisar), brutar-patiser-preparator produse făinoase (Grupul Școlar Cogealac), preparator produse din lapte (Grupul Școlar Independența), mozaicar-montator placaje (Grupul Școlar „Lazăr Edeleanu” Năvodari).