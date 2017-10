Ce meserii îi mai aleg pe liceeni

Într-un recent interviu acordat pentru „Cuget Liber”, fostul ministru al Educației, Ecaterina Andronescu, a declarat că școala profesională ar avea o șansă de reușită dacă s-ar face pe bază de contract, în așa fel încât angajatorul să-i primească peste doi ani pe liceenii școliți. „Familia și tânărul care face această școală ar înțelege de ce trebuie să aleagă acest parcurs”, a declarat Ecaterina Andrones-cu. Asta, probabil, ca un soi de justificare la gestul său din 2009, când a oprit cifrele de școlarizare ale școlilor de arte și meserii. Iată că, din anul școlar 2012-2013, la inițiativa fostului ministru Daniel Funeriu, va fi reintrodus învățământul profesional, elevii care au terminat cu succes clasa a IX-a, cu vârsta de 15 - 16 ani, putând opta încă de zilele acestea pentru una din cele 22 de clase, de la nivelul județului Constanța, cu profil tehnic și resurse naturale și protecția mediului. După doi ani de cursuri, elevii vor primi certificat de calificare de nivel 2. Procesul educațional va dura doi ani, iar în primul an, programa pre-vede 40% teorie și 60% practică, care include șase săptămâni la angajator. În cel de-al doilea an, va fi 25% teorie, 75% practică, iar practica obligatorie la angajator va fi de cinci săptămâni. Resursele puse la dispoziție de MECTS se concretizează în susținerea prin costul standard per elev, la care se adaugă o bursă de 200 de lei pe lună, cash, pentru elev. Angajatorul va participa la oferta curriculară, elevului fiindu-i alocat un tutore de școală din partea firmei, practica desfășurându-se conform contractului între școală și societate. Participarea angajatorului la examenul final este obligatorie. În schimb, practica nu este obligatoriu să fie făcută numai în România. La finalizarea studiilor, elevul va primi un certificat de calificare de profesionist, care va fi recunoscut la nivel european. Se caută sudori Conform raportărilor către Inspectoratul Școlar Județean Constanța, până la această oră, cei mai mulți liceeni de-a IX-a s-au înscris la Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia: 19 pentru calificarea de electrician exploatare joasă tensiune și 40 pentru sudor. „Lucru foarte îmbucurător, având în vedere că noi prevăzusem o singură clasă la acest liceu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, prof. Gabriela Neagu. La Grupul Școlar Cogealac, 28 de liceeni s-au înscris pentru calificarea brutar - patiser preparator produse făinoase, alți 21 de elevi fiind înscriși pentru calificarea cofetar patiser de la Colegiul Dobrogea Castelu. La Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu, 11 elevi vor să învețe meseria de preparator produse din carne și pește, alți 18 de la Grupul Școlar Industrial Energetic Cernavodă optând pentru sudor. În total, până la această dată, s-au înscris 190 de elevi, prima etapă de înscrieri finalizându-se pe 31 mai. În total, sunt puse la dispoziția celor interesați 616 locuri în școli profesionale.