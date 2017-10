Ce licee constănţene au scăpat la mustaţă de sancţionare

Ce licee constănțene au scăpat la mustață de sancționare

În urma rezultatelor dezastruoase de la examenele de Bacalaureat din anul 2011, fostul ministru al Educației Daniel Funeriu a introdus o sancționare a liceelor cu promovabilitate sub 15% prin reducerea numărului de înscrieri în clasa a IX-a. „Eu am introdus sancțiunea pentru că aceste licee produceau eșec pe bandă rulantă. În schimb, am dat posibilitatea și dreptul la învățătură acelor elevi, pentru a merge la învățământul profesional”, a spus Daniel Funeriu, actualmente consilier prezidențial.Iată, însă, că Ecaterina Andronescu revine asupra acestei decizii, anulând-o pe motiv că nu a adus niciun rezultat.„Sancțiunea aceea nu a produs niciun fel de efecte. Școlile care au avut rezultate proaste înaintea introducerii prin ordin de ministru a acelei sancțiuni au avut rezultate la fel de proaste și la un an după introducerea acestei măsuri”, a spus Andronescu.Reamintim că în județul Constan-ța, cele mai slabe procente de promovabilitate la Bacalaureatul 2012 le-au avut Grupul Școlar Carsium Hârșova - 1,43 la sută (din cei 70 de candidați doar unul a promovat), la Grupul Școlar Ostrov - 2,20 (91 de candidați, doi promovați), Colegiul Tehnic „Nicolae Titu-lescu” Medgidia - 2,34 la sută (din cei 128 de candidați doar trei au luat bacalaureatul), Liceul Teoretic Mihail Kogălniceanu - 4,50 la sută (din 111 elevi, cinci au promovat examenul), Colegiul Dobrogea Castelu - 5,45 la sută (din 55 de candidați trei au promovat), Grup Școlar Topraisar - 5,66 la sută (din 53 de elevi trei au luat examenul), Grupul Școlar Ion Podaru din Ovidiu - 5,79 la sută (din 121 elevi doar șapte au promovat), Grup Școlar Cogealac - 7,35 la sută (din 68 de elevi cinci au luat baca-laureatul).Dintr-o discuție purtată, ieri, cu prof. Nicoleta Oprea, directorul Grupului Școlar Carsium Hârșova, am aflat că sancțiunea respectivă nu a afectat în nici un fel instituția. „Noi ce am solicitat aia am primit, respectiv două clase. În schimb, ne dorim foarte mult bacalaureatul profesional și sperăm să se împlinească într-o perspectivă imediată”. Nici Grupul Școlar „Ioan Podaru” din Ovidiu nu a fost afectat de sancționare, după cum ne declara fosta directoare Mihaela Popovici, afirmând că cele șase clase de-a IX-a solicitate au fost aprobate pentru anul școlar 2012-2013. La Grupul Școlar Topraisar, prof. Aurelia Căluț, director, a declarat că s-a solicitat o singură clasă de a IX-a, dar nu din cauza unui procent mic de promova-bilitate, ci pentru că populația școlară este în scădere.Am dorit să aflăm și la Colegiul Tehnic „Nicolae Titulescu” din Medgidia cum se prezintă situația, dar directoarea Rodica Vasilescu s-a eschivat, prin intermediul secretarei justificând o… ședință prelungită de câte ori auzea de „Cuget Liber” la telefon.De cu totul altă părere este Mihaela Gună, președinte Federația Națională a Asociațiilor de Părinți: „Cred că doamna Andronescu a făcut numai pe jumătate treaba. Cred că trebuie mers mai departe prin reînființarea școlilor profesio-nale, acordare de profiluri unde este cazul. Să nu mai dau voie la toată lumea să facă un profil care cere performanță de la copil. Și să am grijă că dacă limitez numărul de locuri într-un liceu să nu încarc cu elevi slab pregătiți alte licee”, a spus ea.