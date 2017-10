Ce li se pregăteşte elevilor în luna mai

Ce li se pregătește elevilor în luna mai

Evaluările naționale la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, ale căror note nu se trec în catalog, vor avea loc în intervalul 6 - 29 mai, în două sesiuni, a doua fiind rezervată elevilor care au absentat, din motive întemeiate, la prima sesiune, informează Ministerul Educației.Potrivit calendarului făcut public de minister, astăzi, pe site-ul www.edu.ro, prima sesiune este programată în perioada 6 - 15 mai, iar a doua, între 20 și 29 mai.În prima sesiune, elevii de clasa a II-a vor fi evaluați în 6 mai la limba română (scris și citit), în 7 mai la limba maternă (scris și citit) și în 8 mai la matematică.Evaluarea la clasa a IV-a are calendarul 13 mai (limba română și limba maternă) și 14 mai (matematică), iar cea la clasa a VI-a, 14 mai (limbă și comunicare) și 15 mai (matematică și științe).În sesiunea a doua, elevii de clasa a II-a vor fi evaluați la 20 mai (limba română - scris și citit), 21 mai (limba maternă - scris și citit) și 22 mai (matematică).Evaluarea celor de clasa a VI-a este programată în 27 mai (limbă și comunicare) și 28 mai (matematică și științe), iar a celor de clasa a IV-a, în 28 mai (limba română, limba maternă) și 29 mai (matematică).Testele pentru evaluare sunt elaborate de Centrul Național de Evaluare și Examinare, fiind formulate clar, precis și în strictă concordanță cu programele școlare în vigoare pentru fiecare disciplină de studiu, astfel încât să permită administrarea în câte două secvențe de evaluare, precizează Ministerul Educației.Pentru clasa a IV-a, testele vor avea un format asemănător cu cel al evaluărilor internaționale administrate elevilor în vârstă de 10-12 ani.