Ce le oferă Universitatea Maritimă viitorilor studenţi

Ce le oferă Universitatea Maritimă viitorilor studenți

Până la încheierea anului școlar nu a mai rămas foarte mult timp, iar absolvenții claselor a XII-a ar trebui să înceapă deja să se gândească ce fac mai departe. Ca în fiecare an, cei mai mulți dintre aceștia vor susține examen de admitere la Universitatea „Ovidius”, Universitatea Maritimă din Constanța (UMC) sau Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, pentru cei care aleg meseria de navigatori.Pentru anul 2018-2019, UMC va avea aceeași cifră de școlarizare ca și în anul în curs și aceleași specializări (1.200 de locuri la studii de licență și masterat, din care 120 bugetate).Dintre toate specializările, două dintre acestea au mers mai prost față de celelalte, nefiind foarte căutate. Una este Ingineria Economică în Transporturi, iar cealaltă este Ingineria Mediului în Industrie.„Pentru Ingineria Economică în Transporturi am depus deja actele pentru reacreditarea ei, păstrându-i denumirea, pentru că circa 30% din curriculum va fi modificat. Pe parcurs, am înțeles unde este problema absolvenților acestei specializări, unde se dorește de către piața muncii să ne situăm cu absolvenții noștri și atunci am decis să facem modificări curriculare până la maximul admis de lege, iar legea admite doar 30% din materii modificate, așa că vom face acest lucru. La Ingineria Mediului în Industrie am și făcut așa ceva și cred că suntem capabili să pregătim tineri pentru această specializare în baza unor noi aptitudini, în raport cu ce le este lor necesar. Desigur, am cochetat la un moment dat chiar cu ideea de a desființa aceste două specializări sau de a le înlocui cu altele, dar complicațiile ar fi putut fi mult prea mari, iar acestea ar determina o dezechilibrare, atât a numărului de cadre didactice, cât și a opțiunilor studenților, pentru că noi trebuie să ducem studenții înmatriculați la noi până la finalizarea studiilor, așa că decizia a fost să le păstrăm”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, rectorul UMC, prof.univ. dr. ing. Cornel Panait.O altă noutate legată de instituție face referire la colegiul care a pregătit până acum, în regim de studii de scurtă durată, o mulțime de navigatori. Din păcate, acești navigatori sunt pregătiți pentru nivel operațional, nu și managerial. Tocmai de aceea, în această perioadă, reprezentanți ai universității s-au deplasat la Ministerul Educației pentru a discuta condițiile de a genera o nouă componentă în universitate, aceea de completare de studii, care să permită absolvenților, printr-un sistem de evaluare, să devină absolvenți de universitate maritimă, deci având posibilitatea să acceadă până la nivel managerial.În ceea ce privește specializările acreditate și autorizate, pentru acestea a apărut, mai nou, o altă provocare. În acest sens, universitatea urmărește alinierea programelor de învățământ la nivel internațional, dorindu-se ca, la final, adică după un an, curriculumul din toate universitățile de marină din întreaga țară să fie același. Acest lucru, a explicat rectorul, ar însemna că orice absolvent al Universității Maritime din Constanța va putea participa la orice fel de mobilități la Academia din California, spre exemplu, sau la Universitatea din Coreea de Sud, fără a avea nicio problemă, pentru că numărul de ore va fi același, structura programelor în învățământ la fel etc.O altă provocare majoră, a mai spus Panait, o constituie navele fără echipaj. Aici, în mod evident va fi o mare problemă, pentru că navele fără echipaj înseamnă că, la momentul în care nava trece dintr-un punct într-altul, ea poate fi condusă de la un punct central de comandă, iar acest punct central de comandă are nevoie de o serie întreagă de facilități și de condiții care trebuie îndeplinite.Așadar, la acest capitol, siguranța cibernetică este esențială, pentru că, dacă comanda este viciată, este posibil ca o navă în furtună să fie prost condusă, să se răstoarne sau să aibă multe alte probleme. Tocmai de aceea, UMC a dezvoltat un curs de ciber security și are un simulator de securitate cibernetică, care va fi lansat în curând. Desigur, acestea vor fi introduse în currriculum-ul universitar, dar vor putea fi oferite și către terți, deci se deschide piața către navigatori deja formați. De precizat că acest simulator de securitate cibernetică este unic pe țară.Pentru a oferi condiții de top, Universitatea Maritimă are în plan să construiască la Baza Nautică un nou corp de clădire, cu patru etaje, cu săli de curs, laboratoare, amfiteatru. Astfel, se intenționează mutarea integrală a cursurilor de la Facultatea de Electromecanică în campusul nou și așa ar putea fi prima universitate care să poată gestiona un program în care orele de predare să se poată desfășura numai și numai dimineața.