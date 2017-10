Ce lasă în urma lor foştii directori de şcoli şi grădiniţe

3

IRINELA NICOLAE

Este si intotdeauna a fost! De ani buni de cand doar Irinela Nicolae exista ca varianta a psd-ului ptr functia de inspector la preprimar, exista si spagangeala aferenta. Directoarele sustinute de Nicolae (o mare gasca care tot persista) trebuie sa se achite cumva si, pe langa tot felul de "atentii", aceste directoare trebuie sa aiba printre furnizorii de alimente achizitionate de unitatile cu program prelungit pe cei preferati de inspectorat si primarie - PSD pentru a le reveni acestora niste banuti, comisioane care sa ajuga la partid sau la anumite persoane. Daca nu exista cantina in unitate se apeleaza la catering care si acesta este cel al primariei care are locatia pe b-dul Mamaia (cei din sistem cunosc) Este o mare cloaca de invarteli si spagi care persista de ani de zile si al carei sef este aceasta IRINELA care, se pare, ca este si de neinlocuit. Mai clar, mare parte din banii platiti de parinti ptr taxa de hrana lunara al copilului inscris intr-o unitate de invatamant cu orar prelungit (cu masa) ajung in anumite buzunare. Preturile acestor alimente fiind mai mari prin adaugarea comisionului, prin achizitionare de la furnizori intermediari, nu furnizori direct producatori si printr-o mai proasta calitate a produsului achizitionat. Poate credeti ca sunt nimicuri, dar se invart sume "frumusele" si "oamenii" sunt super multumiti, si directoarele (au si ele parte lor) si Irinela si PSD-ul si domn' Fagadau... Totul e ok, toata lumea este fericita, dar parintele habar nu are ce mananca copilul sau: ce cantitate, de ce calitate si de ce valoare!!! Adevaratele: cantitate, calitate si valoare ale hranei, nu ceea ce primesc ca informatie de la conducerea gradinitei! Organizarea este gresita, la nivel de sistem. Este o portita prin care se invart bani necontrolati. Parintii sunt singurii interesati de circuitul banilor achitati de ei si ai caror beneficiari sunt tot ei, prin copii lor, dar pe care ii gestioneaza altcineva. Statul sau localul (primaria) nu participa cu nimic la taxa de hrana. Esta autofinantare - a parintilor pentru copiii lor - pe barba carora altii au beneficii.Este o situatie stiuta, dorita sa existe asa si ptr care nu se vor lua masuri in vreun fel.

Răspuns la: spaga in circuit

Adăugat de : coc, 15 decembrie 2016

Este Irinela Nicolae persoana care colecteaza spaga de la gradinitele cu program prelungit? Parte din cat incaseaza directoarele pe aimentele platite...