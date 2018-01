Ce filme puteţi viziona în acest week-end

Ce filme puteți viziona în acest week-end

Cinema Cityplex Tomis vă invită în acest sfârșit de săptămână la o mulțime de filme. Spre exemplu, „Labirintul- Tratament letal” este una dintre peliculele ce pot fi vizionate.Din distribuție fac parte: Thomas Brodie-Sangster, Dylan O’Brien, Kaya Scodelario, Walton Goggins, Rosa Salazar. Timp de 142 minute, cinefilii îl vor putea urmări pe tânărul erou Thomas, care pornește într-o misiune destinată descoperirii unui remediu pentru o boală mortală cunoscută sub numele de „Flare”. Thomas știe că nu se poate avea încredere în Wicked, dar ei spun că timpul minciunilor s-a încheiat, că au strâns tot ce pot de la teste și că acum trebuie să se bazeze pe Gladers, cu amintiri complet restaurate, pentru a-i ajuta cu ultima lor misiune. Așadar, depinde doar de Gladers pentru a finaliza planul pentru vindecarea bolii Flare, cu un test final voluntar.Un alt film pe care vi-l recomandăm este „Tată de profesie”, cu Vincent Elbaz, Laurence Arn, Jean François Cayrey, Grégory Fitoussi. În această comedie, Adrien, care are deja 40 de ani dă dovadă de atâta imaturitate, încât iubita lui, Maude, se gândește serios să-l părăsească. Ea are 35 de ani și visează la o familie.Ca să-și recâștige marea iubire a vieții, Adrien se hotărăște să deschidă o creșă la domiciliu chiar în viitorul fost apartament conjugal. Și „Frăția hoților” este o variantă de a vă petrece timpul liber. Din distribuție fac parte: Gerard Butler, Jordan Bridges, Evan Jones, 50 Cent, Maurice Compte, Kaiwi Lyman-Mersereau. Aici, planul jafului suprem pornește de la ideea scoaterii din circulație a fabuloasei sume de 120 de milioane de dolari chiar de sub nasul celui mai performant departament al poliției din Los Angeles.