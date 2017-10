Prof. dr. Răducu Popescu:

„Ce facem cu profesorii care vorbesc la telefon în timpul orei?“

Ieri, o dispoziție importantă a inspectorului general prof. dr. Răducu Popescu a fost postată pe site-ul oficial al Inspectoratului Școlar Județean Constanța.„Vă adresăm rugămintea de a revizui Regulamentele interne ale școlilor dum-neavoastră, astfel încât să cuprindă prevederi referitoare la interdicția folosirii telefoanelor mobile în timpul orelor de curs și de a elabora o procedură operațională pe baza căreia să acționați în cazul încălcării acestor prevederi. În plus, afișați pe căile de acces în unitate, simbolul atașat”.Într-un recent articol, ofeream exemplul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, unde prof. Vasile Nicoară declara că are de înfruntat o mică opoziție din partea părinților: „Mai regretabil este faptul că o parte din părinți au ajuns să se lase conduși de copiii lor, iar alții consideră că își etalează poziția socială superioară prin mărcile de telefoane pe care le achiziționează pentru copiii lor. Nu se gândesc că aceste gadgeturi de mii de lei le pot pune viața în pericol, transformându-i în prăzi la drumul mare”.Despre aceeași opoziție, a părinților, ne-a vorbit și prof. Stelian Marinescu, director adjunct la Colegiul Național „Mihai Eminescu”: „Presupun că interdicția a plecat de la acea filmare a dansului colectiv Harlem Shake. Noi aveam prevăzut în regulament acest lucru și le confiscam telefoanele, le puneam într-un plic și le restituiam doar părinților. Din păcate, sunt părinți care se opun acestei inițiative, cu toate că în ședințe sau lectorate se arată de acord. În particular, am avut surpriza să le țină parte cu vehemență propriilor copii”.Și la Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu” era prevăzută în Regulamentul intern al școlii această interdicție, cei mari fiind atenționați că sunt pasibili de pedepse deosebite în cazul în care filmează, pozează și apoi postează fără acordul persoanelor. „Pe cei mici i-am atenționat că trebuie să-și închidă telefoanele și să le deschidă abia la terminarea orelor. Dar se mai întâmplă să se modifice cursurile și atunci sunt nevoiți să-și anunțe părinții”, afirma prof. Anamaria Ciubotariu, directorul instituției.Încă de săptămâna trecută, cu prilejul unei conferințe de presă, „generalul” Popescu atenționa că va introduce această interdicție, adăugând: „Dar ce ne facem cu profesorii care răspund la telefon în timpul orei, pentru că am semnale chiar de la părinți că se întâmplă asemenea gesturi. Dacă ar fi o convorbire scurtă, în care copilul comunică faptul că a ajuns cu bine acasă de la școală, n-ar fi o problemă, dar am aflat că se întind la discuții lungi, printre care enumeră și titlul lecției de la clasă. Trebuie să corectăm aceste derapaje, iar dacă directorii nu pot, vom organiza concursuri de ocupare a posturilor”.Așteptăm primul exemplu probabil de bun augur ca să se mai potolească reclamațiile și la nivelurile… superioare.