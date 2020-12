Ce facem cu comunismul? Despre Revoluţia morală din 22 Decembrie 1989

Adunate, victimele comunismului din ţările Europei, Asiei, Africii şi Americii Latine reprezintă cel mai mare masacru din istoria omenirii. Nici un război şi nici un cataclism natural nu se compară cu ceea ce au putut ucide liderii statelor comuniste.

Există, pe alocuri, poveşti romanţate ale celor cândva adolescenţi şi tineri despre zile mai liniştite sau mai frumoase în comunism. Sub soarele acelor zile invocate se desfăşura, însă, una dintre cele mai mizerabile vieţi cu putinţă. Nu este vorba aici doar despre rafturile magazinelor sau despre pliantele cu vacanţe ci de parcursul unei vieţi. O existenţă cenuşie, desfăşurată sub simbolurile Răului: puterea discreţionară a unui singur partid, a unei poliţii politice fără reguli juridice, a unor reguli şi cutume pe care nu le puteau modifica decât şefii supremi, a unor lideri abrutizaţi de putere, corupţie şi instincte.







Artizanul intern al acestui eşec a fost Ion Iliescu. „Emanaţie” a Revoluţiei, cum s-a autointitulat încă din 1990, Ion Iliescu a fost răsplătit de alegătorii români cu trei mandate de preşedinte al ţării (în 1990, 1992 şi 2000) iar judecătorii au evitat o condamnare. În acest fel, s-a deteriorat şi mai mult încrederea în regenerarea morală a statului şi s-a aruncat în derizoriu imensa datorie naţională faţă de memoria istorică a martirilor din Decembrie 1989. Căci, trebuie reţinut: ei, martirii şi nu Ion Iliescu au scos România din comunism.







Nu mai întrebaţi când vom fi o ţară normală. Răspunsul v-a fost dat în Decembrie 1989, deşi refuzăm să îl citim de 31 de ani: când vom califica regimul comunist, moral şi instituţional, drept infracţiune.

22 Decembrie 1989 a marcat sfârşitul unei poveşti a Răului absolut. Şi ar fi trebuit să fie începutul recăpătării memoriei.Degradarea morală şi prostituţia instituţiilor în faţa organelor Partidului Comunist Român şi a Securităţii nu au reuşit să anuleze un instinct limpede, clar, de libertate şi eliberare, degajat de sutele de mii de oameni care au ieşit pe străzile oraşelor începând cu 16 decembrie 1989.Martirii din Decembrie 1989 au dorit o Revoluţie morală, care să înlocuiască minciuna pe care s-a clădit România totalitară.O Revoluţie morală declanşată la sfârşitul anului 1989 ar fi anulat avantajele nomenclaturii comuniste şi ale acoliţilor ei şi ar fi instrumentat o societate cu valori şi modele. Spre deosebire de fascism şi nazism, însă, care au fost explicit condamnate juridic (inclusiv cu pedepse executate), comunismul a beneficiat de clemenţă, de înţelegere, de ajustări în timp, ba chiar de transformări politice. Deşi interzis în decembrie 1989, Partidul Comunist Român a recăpătat puterea în alegerile parlamentare şi prezidenţiale din 1990 sub denumirea de Frontul Salvării Naţionale.Din perspectiva construirii unei Românii morale după 1989, generaţia care a făcut Revoluţia a eşuat în multe locuri. Această ţară, astăzi, încă mai aşteaptă reguli, relaţii transparente cu instituţii, decizii care să reflecte interesul comunităţii. Chiar dacă în decembrie 2020 nimic nu mai este asemănător lui decembrie 1989, percepţia generală este că trăim încă într-un stat imperfect, cu structuri strâmbe şi cu lideri nesemnificativi. Efectul cel mai limpede al acestei boli morale este plecarea a peste patru milioane de oameni, un exod fără precedent în vremuri de pace sau de război în istoria României.De ce am ajuns aici? Acest eşec istoric are o listă precisă de nume şi prenume. Refuzul instituţiilor statului, vreme de trei decenii, de a elucida misterul crimelor din decembrie 1989 a acoperit în derizoriu martiriul şi a construit teoria loviturii de stat, scrisă la Moscova. Justiţia română nu a rezolvat nici astăzi, la 31 de ani, dosarul unor crime împotriva umanităţii, imprescriptibile: condamnarea celor care au decis deschiderea focului şi uciderea sutelor de manifestanţi nevinovaţi. Cum crimele Revoluţiei nu au fost niciodată condamnate în justiţie, reziduurile comunismului au clădit după propriile valori şi interese statul care şi astăzi aşteaptă să fie reformat.