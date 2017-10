Ce eveniment important găzduieşte Universitatea Maritimă

Ce eveniment important găzduiește Universitatea Maritimă

Sâmbătă, 26 Octombrie 2013

În acest week-end, Universitatea Maritimă din Constanța găzdu-iește cea de-a 14-a Adunare Generală Anuală a Asociației Internaționale a Universităților de Marină - IAMU.Deschiderea oficială a evenimentului are loc sâmbătă, 26 octombrie, la sediul Băncii Naționale a României, sala Mitiță Constantinescu, începând cu ora 10. Cu acest prilej, vor susține alocuțiuni Traian Băsescu, președintele României, academician Mugur Isărescu, Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mihnea Costoiu, ministru delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Științifică și Dezvoltare Tehnologică, Kentaro Ogiue, reprezentant al Nippon Foundation, principalul finanțator al Asociației, și prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, președinte în exercițiu al IAMU.După festivitate, delegația va veni, sâmbătă seară, la Constanța, lucrările continuând la sediul UMC.Agenda de lucru cuprinde și Forumul Rectorilor și Președinților universităților membre, a cărui temă va fi „Asigurarea unei cooperări strânse între industrie și învățământul superior de marină”. Această dezbatere este menită să identifice provocările cu care se confruntă astăzi instituțiile de marină și să genereze măsuri concrete pentru o mai bună adaptare a curriculumului universitar la exigențele pieței.Evenimentul are o puternică componentă științifică, incluzând și o serie de sesiuni de comunicare pe tema „Noi alternative tehnologice pentru creșterea eficienței economice”. Lucrările prezentate abordează teme legate de utilizarea noilor tehnologii în învățământul de marină, dezvoltarea tehnologică și factorul uman în industria maritimă, utilizarea noilor tehnologii pentru sporirea siguranței și securității pe mare, impactul crizei economice asupra transportului maritim.Ediția din acest an va fi organizată cu sprijinul Băncii Naționale a României. La lucrări s-au înscris peste 100 de participanți din peste 40 de instituții.