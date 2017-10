Ce directori de şcoli se mai schimbă? Apel la transparenţă

10

Stimata doamna Anghel

Regret ca trebuie sa apelez la aceasta forma de comunicare, dar ma vad silita sa arat care sunt spusele mele si nu parerile pe care credeti ca le am. Avand in vedere faptul ca invocati o convorbire telefonica drept scuza a articolului, dati-mi voie, in virtutea dreptului la libera exprimare la care faceti apel, sa va clarific un aspect pe care nu v-ati obosit sa il verificati. O simpla intrebare la ISJ v-ar fi lamurit faptul ca, inca din luna februarie, am anuntat ca nu mai doresc sa conduc unitatea scolara in anul 2015 - 2016, fapt cunoscut dealtfel de multi dintre colegii mei. Din acest motiv ISJ a decis sa organizeze alegeri in cadrul consiliului profesoral. La fel de simplu ma puteati intreba si pe mine la telefon, dar nu ati fost interesata de verificarea sursei dumneavoastra. Eu cred ca orice stire serioasa trebuie confirmata din mai multe surse pentru a nu ajunge in situatia hilara de acum, cand imi atribuiti doar niste vorbe care sunt parerea dumneavoastra. Cat despre comentariile invocate, nu stiu cati oameni normali s-ar putea bucura de mizeriile pe care le scriu lasii sub anonimat. Va urez succes in cariera si, daca vreti sa demonstrati ca nu aveti nimic personal cu mine, puteti utiliza numarul de telefon pe care il cunoasteti pentru a lamuri situatia, fara a ma mai amesteca degeaba in articole de presa. Deci iata ca nu este nimic spectaculos in faptul ca la Liceul „Virgil Madgearu” se organizeaza alegeri. Cu respect.