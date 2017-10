Ce crede inspectorul general Zoia Bucovală despre fondul şcolii

Ce crede inspectorul general Zoia Bucovală despre fondul școlii

Mult așteptata întâlnire a inspectorului școlar general Zoia Gabriela Bucovală cu presa constănțeană a fost una mai relaxată poate decât se aștepta… gazda, care i-a avut alături pe cei trei inspectori școlari generali adjuncți, numiți cu delegație: Alina Codreanu, Alina Nițu și Sorin Mihai.În debutul întâlnirii, inspectorul general și-a prezentat principalele trei obiective ale planului său managerial, și anume: „Centrarea curriculumului pe formarea de competențe cheie și personalizarea ofertei curriculare în acord cu nevoile și așteptările beneficiarilor”, „Creșterea calității actului educațional cu scopul ameliorării rezultatelor școlare și la examenele naționale” și „Reconfigurarea rețelei de învățământ din județ, în vederea asigurării strategiei naționale cu programele de dezvoltare elaborate la nivel județean și local”… am încheiat citatul.În anul școlar 2015-2016, în județul Constanța se află la catedră 6.969 de persoane didactice, din care 5.977 titulari, 860 persoane calificate și 132 de „necalificați”.La această oră, ISJ Constanța are în evidențe 9.513 potențiali beneficiari de burse în acest an școlar, respectiv 115 burse de performanță, 8.281 burse de merit, 482 burse de studiu și 635 burse de ajutor social. Toți beneficiari din municipiul Constanța, cărora Primăria le-a alocat două milioane de lei.Întrebată care este opinia sa despre fondurile strânse la fiecare început de an școlar, sub forma fondului școlii sau fondului clasei, inspectorul general a declarat: „Dacă dvs. aveți exemple concrete în care un cadru didactic sau un director a solicitat sume de la copii, vă așteptăm cu exemple concrete și dovezi și apoi vom lua măsuri”.Cât despre concursul pentru ocuparea funcției de director, inspectorul general a declarat că se așteaptă metodologia și că, deocamdată, s-au primit propunerile pe marginea proiectului de organizare a acestui concurs. „Am centralizat anumite propuneri. Colegii din sistem și-ar dori ca viitorul director să fie titular al unității de învățământ sau să aibă, în cazul în care nu este titular, avizul consiliului profesoral. Au fost și propuneri de a se mări și vechimea în învățământ pentru a putea participa la concurs”.