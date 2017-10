Ce cred românii despre Codul Educaţiei?

Ce cred românii despre Codul Educației?

Ştire online publicată Miercuri, 09 Septembrie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

S-a tot scris despre modificările propuse de tot soiul de politicieni, și-au dat cu părerea majoritatea liderilor sindicali, dar nimeni n-a consemnat părerea beneficiarului despre tot acest show mediatic ce a ținut „trează”… toată vacanța mare. Am selectat câteva din comen-tariile românilor la materialul cu titlul „Noul Cod al Educației modifică examenele naționale”, publicat pe site-ul www.9am.ro. // „Noul Cod al Educației este o tâmpenie, nu se poate aplica în societatea română, ar trebui să se țină cont de realitatea economică a acestei țări, astfel încât să nu mai existe șomeri (bine, ar trebui să existe economie în România în primul rând), probele orale de la BAC nu ar trebui să existe, la fel cum și proba la limba maternă nu ar trebui să influențeze media la BAC. De altfel, ar trebui rein-trodus examenul de admitere la facultăți, astfel încât să nu mai existe discrepanțe majore între elevii unui liceu exigent și unul mai slăbuț, unde au avantajul cei mai slab pregătiți doar pentru că au obținut de-a lungul anilor medii mai mari. Cum de altfel și la Spiru Haret se obțin diplome jucând X și 0 la examene în timp ce la Politehnică înveți pe rupte pentru a obține o medie de trecere. Și nu în ultimul rând, ar trebui eliminate la liceele, facultățile de profil probele care nu au nicio legătură cu domeniul de pregătire...”. Semnează lonenlz_wolf2007 // „Da, dar din păcate guvernanții știu că un popor needucat este mai ușor de condus, și mizează pe acest lucru. Uitați numai cine votează și unde este cea mai mare reprezentare la vot, în mediul rural, unde «coincidență» este și cea mai scăzută rată de școlarizare și cea mai crescută rată de abandon școlar. BRAVO! Am ajuns niște vite mânate de la spate de către imbecili”. Semnează carmen_ica07 // „Să nu credeți, cumva, că s-au gândit la binele elevilor, atunci când au «elaborat» acest cod?! Se spune, într-una, că sunt numai trei probe la BAC... În realitate, a introdus una în plus?! (informatica - materie care îi avantajează pe cei de la mate-info și îi dezavantajează pe res-tul). Sunt probe eliminatorii, dar nu se notează... Și??? Înseamnă că elevii nu le susțin???”. Semnează mihaelaiza. // „Rezultatele ce se așteaptă de la un absolvent de liceu nu vor fi nici acum deloc aproape de adevărata valoare a acestuia, dar nici nu vor influența pozitiv «valoarea» profesorului! În plus, nota de la limba maternă nu ar trebui inclusă la calculul mediei pentru că, în cele mai multe cazuri, această notă mărește artificial media finală, ceea ce nu este deloc corect! Un absolvent aparținând unei minorități va avea o notă finală mai mare decât unul care nu studiază limba maternă, adică este la secția română, ceea ce nu este deloc nici corect, dar nici real în ce privește nivelul său de pregătire. Să nu credeți că am ceva cu minoritățile, chiar eu fac parte din una!”. Semnează anca_zse. // „Așa cum mulți au observat, marea grabă cu finalizarea legilor educației, precum și cea a salarizării unice nu e decât un argument pe care vor să și-l asigure pentru campania electorală pentru prezidențiale. Din câte am citit despre legile educației, schimbările nu sunt cu adevărat revoluționare și sunt enunțate la nivel de principiu, fără însă a fi reglementat modul de implementare. N-o să mai rămână nimic din învățământul românesc, din rezultatele noastre pe plan internațional, din educația pe care o primește în școală tânăra generație! Schimbările acestea vremelnice, doar pentru că un anumit ministru sau un grup de parlamentari să-și lege numele de «reforma» învățământului nu fac bine nimănui. Societatea din viitor va fi formată din cei care sunt formați astăzi în școală și tare mi-e teamă că ne vom reîntoarce în peșteră, după cum merg treburile...”. Semnează morticia_pain.